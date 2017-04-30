新華社武漢4月29日電 題：老將的堅持——「林李大戰」第39回

新華社記者姬燁 李勁峰 吳植

有一種精彩，叫成功；更有一種感動，叫堅持。

從倫敦奧運會之後，有關林丹、李宗偉何時退役的猜測便從未中斷，但兩位老將相約打到了里約奧運會，之後又繼續用行動告訴人們，時光和困境阻止不了他們對羽毛球和自己運動生涯的堅持。

4月9日，「林李大戰」第38回在馬來西亞公開賽決賽上演，林丹以2：0戰勝坐擁主場優勢的李宗偉，首次在馬來西亞稱王。賽后的林丹上演了少見的激情慶祝，脫衣慶祝、仰天長嘯。

僅僅過了20天，「林李大戰」很快又迎來第39回，這次在武漢主場，林丹全場壓制李宗偉，最終又以2：0擊敗對手。這次林丹沒有大肆慶祝，「我覺得『林李大戰』的（間隔）時間應該拉長一點，」他開玩笑說。

當今羽壇最具吸引力的「林李大戰」不斷更新劇情，讓追劇的粉絲大呼過癮。李宗偉說：「可能是因為這段時間我們狀態都比較穩定吧，如果誰提前輸了，就不能遇到了。」

「打一場少一場」的「林李大戰」讓人每看一回都感覺賺到一樣，而他們的這份堅守也給人力量和信念。

里約奧運會，林丹不敵李宗偉無緣領獎台，奧運三連冠的夢想戛然而止。可令人沒想到的是，另一場更大的風波讓他「完美先生」的形象大打折扣。面對輿論的重壓，林丹選擇了堅持。「我之前犯過錯誤，重新回到賽場，希望自己能夠更簡單、更純粹地去打好球，去更好地做好自己的一切，」他說。

的確，在球場上堅持下去是重新證明自己的最好辦法。然而，畢竟歲月不饒人，如今的林丹已不再獨孤求敗，但他說現在不會去想奧運會或者世錦賽，每場比賽都會盡最大努力。

里約奧運會之後，林丹在今年年初重返國際賽場，首要目標就是獲得今年格拉斯哥世錦賽參賽資格。這又談何容易！從年初的世錦賽資格積分排名40開外，到上周常州大師賽「壓哨」升至第八，啟動全勤模式的林丹僅用不到兩個月的時間就獲得了世錦賽門票，而且還贏得了在巔峰期都未曾染指的馬來西亞公開賽冠軍。

李宗偉也在堅持，三次奧運決賽，四次世錦賽決賽，他全輸了。雖然在里約奧運會半決賽翻越了林丹這座大山，但依舊未能摘得奧運金牌。

「打完里約奧運會，我覺得我還可以打，每一個比賽還可以保持在四強，覺得自己的狀態還可以。」雖然李宗偉如是說，但或許在他心底，世界冠軍和奧運金牌依舊是最大驅動力，而且羽毛球也被認為是馬來西亞距離奧運會金牌最近的項目，李宗偉還肩負著整個國家的希望。

成績固然重要，但林丹和李宗偉所取得的成就和對羽毛球的貢獻，已經很難用金牌來衡量。正如林丹所說，他想堅持到兒子能到賽場為自己加油的一天。當硝煙散盡，林丹和李宗偉本可回歸平靜的生活，但如今他們依舊在賽場上拼搏，人們有理由向他們致敬。