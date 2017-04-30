詳細開獎：二等獎開113注20.4萬 獎池餘額6.80億北京新浪網 (2017-04-30 22:41)
本期雙色球頭獎開出7注，單注獎金763萬元，分落4地，其中廣西獨攬4注，重慶、甘肅、湖北各1注。
二等獎開出113注，單注金額20.4萬多元。其中廣東中出17注，排名第一；浙江中出16注，排名第二；當期末等獎開出780萬多注。當期全國銷量為3.26億元，計獎結束后，雙色球獎池餘額為6.80億元。
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