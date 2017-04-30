維特爾感嘆奪冠良機在發車后就沒了北京新浪網 (2017-04-30 22:42)
維特爾拿到俄羅斯站亞軍
法拉利車手維特爾認為：在F1俄羅斯站發車之後，他的奪冠機會就被梅賽德斯車隊博塔斯奪走了。
維特爾從桿位起跑，這也是他自2015年之後首次贏得桿位，但是在發車后，他便被從P3發車的博塔斯超越，芬蘭人搶佔先機率先過彎。
博塔斯由此迅速帶開差距，在維特爾完成進站之後，芬蘭人的領先優勢還有5秒。即便維特爾在最後時刻窮追，但依然以落後0.6秒的劣勢屈居亞軍。
「我認為我們發車可以與瓦爾特利相抗衡，」維特爾表示，「也許他在開始階段就有優勢，我捍衛了內線，但是當我們接近剎車的時候，他已經在前面了，並關門擋住了我。」
「他幹得非常漂亮，這也是他取勝的地方，他在第一段跑得格外出色，我都跟不上他，他整場比賽非常非常快，沒有失誤，所以他是這場比賽的最佳車手。」
維特爾在最後階段已經追上了博塔斯，但是在套圈慢車馬薩時浪費了些時間，不過他表示這個插曲並不影響最終的結果。
「我竭盡全力想追上瓦爾塔里，也許我認為在最後的大直道上有機會。」維特爾表示，「我認為費利佩在3號彎應該讓我過，我不確信他那時候想要做什麼。」
「不過這已經無關緊要，瓦爾塔里才是今天的主角，恭喜他，職業生涯首個分站冠軍，今天屬於他。」
（新浪體育/賽車頻道/小科）
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