深圳一方拱手相讓人和4連勝強勢登頂 考驗才開始北京新浪網 (2017-04-30 22:42)
深圳將榜首拱手相讓
隨著大連一方2-2客場戰平石家莊永昌，本輪中甲聯賽告一段落，看似尋常的一輪，卻對本賽季的最終沖超大業產生了深遠的影響。
深圳佳兆業本輪繼上輪沒拿下三分后，本輪更是直接主場敗北，這樣他們前面五輪辛苦累計的積分優勢蕩然無存不說，還直接從榜首的寶座滑落，這對於球隊的士氣確實有很大影響，深圳隊也在比賽中暴露出了不少問題，球隊除了三外援外攻擊力不足的問題得以凸顯。
大連一方則沒有抓住深圳落敗的機會，自己折戟石家莊一下子從第二變成了第四，開賽初期的穩健防守如今已經不再滴水不漏，在永昌犀利的反擊下兩次失手。
最大獲利者當然是北京人和，他們一波四連勝，目前已經爬升到積分榜第一的位置，不過球隊也有未知數就是球隊已經開賽7輪，還沒有出過北京城，唯一的客場是打北控。要知道上賽季沖超失敗就是因為客場戰績不佳造成的，可以說考驗才開始。
目前的沖超局勢可謂是混亂，上海申鑫目前扮演了大黑馬的角色，在比羅比羅的穿針引線下，這支球隊在未來的表現也值得期待，武漢卓爾和青島黃海雖然現在積分方面沒有優勢，但是兩隊的實力是毋庸置疑的。本賽季沖超集團的龐大超出以往，在這三十輪的馬拉松中，誰能用穩定的表現維持位置，才會有機會對最終的中超目標發起衝擊。
（貓獅）
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