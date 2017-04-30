對於客場從裕彤魔鬼主場帶走1分，並且自己的的球隊一度有希望贏下比賽的表現，大連一方主教練卡羅賽后表示十分滿意。他說，「其實上半場主隊的優勢十分明顯，不過我們的準星不錯，兩個反擊都打進了進球。我覺得自己的球隊下半場的表現比上半場更好，唯一遺憾的就是反擊的效率不如上半場，臨門一腳處理的太草率了。」

而古特比則表示，為自己隊員在下半場表現出的勇氣感到驕傲，「我們上半場踢了非常精彩的30分鐘，但是領先後一段時間失去了注意力，後防線拉得太開，給了對手反擊的機會。下半場大家都踢得十分勇敢，也許場面上可能不是很漂亮，但大家通過努力追回了比分，其實這場比賽我們是應該得到3分的。」談到兩次防守丟球，古特比說，「丟球並不是因為防守球員託大或戰術素養問題，而是在防守中不應出現一對一的情況，兩個丟球都與注意力有關，我們會在後面的訓練中進行改進。」

（齊未）