4月30日，為期三天的2017上海浪琴環球馬術冠軍賽圓滿落下帷幕。在昨日進行的最高組別1.60米浪琴大獎賽的較量中，來自義大利的洛倫佐·德·盧卡獲得冠軍。今日1.45米組別和1.50/1.55米組別的冠軍，則分別由來自沙烏地阿拉伯的阿卜杜哈·阿里·沙巴特里和來自德國的名將丹尼爾·杜瑟摘得。

經過四年的精心運營，上海浪琴環球馬術冠軍賽在全球馬術界的地位愈發重要，參賽陣容逐年壯大。今年有近100匹來自歐洲的頂級賽馬通過三架包機，在賽事方的盡心護送下從歐洲來到上海。騎手方面，包括丹尼爾·杜瑟、魯德格爾·比爾鮑姆、西蒙？德萊斯特、克里斯蒂安？阿爾曼、斯科特？布拉什等八位世界排名前十的巨星在內的近60位國內外騎手齊齊亮相，在跨越挑戰最高達到1.60米的障礙之際，將最佳的競技水平和最具觀賞性的馬術盛宴，在上海市地標建築中華藝術宮的襯托下，呈現在了所有現場和全球觀眾的眼前。

今年賽事現場上座喜人，小長假烈日當空，場內人氣爆棚。據統計，今年賽事三天累積有超過2萬多人次的觀眾來到現場觀看了比賽。現場，觀眾們興緻勃勃，盛裝出席，滿意而歸。其中不僅可以看到頭戴禮帽的美麗優雅女士，還可以看到許多萌娃，可見家長們也希望通過馬術運動寓教於樂，讓孩子們能夠體會馬術賽事所蘊含的冒險、勇敢、堅毅的騎士精神。

同時，各種精彩活動的雲集，令賽事的節日氛圍越來越熱烈，展現了上海這座國際都市的文化多元和活力所在。賽事同期舉辦的第二屆中歐馬產業交流研討會與第三屆馬博會，集結了陣容更強大的馬產業鏈相關國際製造商、供應商，為馬產業相關人士提供了溝通、交流的平台，促進了中國馬產業的繁榮發展。

連續第三年登場的歐洲小鎮，以一帶一路核心國家捷克為主題，展示了純正的中歐風情。在充滿布拉格風情的紅磚瓦棚下，由捷克國家館帶來的數十個捷克傳統品牌琳琅滿目、吸引眼球，成為了觀眾觀賽之餘關注的焦點。此外手風琴演出、現場素描、馬花製作和BMW兒童交通安全訓練營結合的親子樂園、騎手簽名會等多種活動，更是將賽場打造成了一片歡樂的海洋，營造了豐富多採的節日氛圍。

今年賽事不僅得到了觀眾高度的響應，還受到了諸多時尚娛樂領域明星的關注。郭富城、王麗坤、許魏洲、張雪迎、孫藝洲、彭冠英、葉祖新等明星來到賽場，在標誌性的花牆前與現場觀眾互動，並觀賞了精彩紛呈的浪琴大獎賽。

三天賽事現場繁榮熱鬧的景象，讓中外各界看到了上海這座海納百川的城市對於馬術賽事的接受程度越來越高，同時也說明了上海這座國際化都市對於多樣文化的包容性。浪琴環球馬術冠軍賽創始人揚？托普斯也相信在全球賽事的版圖上，上海浪琴環球馬術冠軍賽已經成為了全年最精緻、最優雅的旗艦賽事。

浪琴環球馬術冠軍賽是全球最高級別五星級馬術障礙賽事，最高障礙高度達1.6米，參賽馬匹均為歐洲名馬。這項賽事每年選擇各個世界名城舉行，同時為騎手們提供馬術障礙賽中最豐富的獎金，因此總能帶來最激烈的精彩競逐。2017賽季全年共15站，其中包括今年全新加入的柏林站及回歸的倫敦站。上海浪琴環球馬術冠軍賽為今年第三站，也是上海第四年舉辦這項賽事。更多賽事信息請點閱賽事官方網站http://www.lgctshanghai.com