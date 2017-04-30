博塔斯的奪冠之路有驚無險。他的冠軍完全是靠自己的實力拚來的，而且他比任何人都需要一場勝利。正如賽場上那句經常被提及的話：不要低估一顆爭冠的心。在經歷了墨爾本站和上海站的相對低迷之後，博塔斯的表現開始超越隊友漢密爾頓。巴林站和本站比賽，博塔斯的排位都超過了漢密爾頓，如果不是巴林站開賽前的發電機故障，巴林站或許博塔斯就能領跑到終點。

在兩大車隊的四位車手中，博塔斯的處境是最為尷尬的，因為誰都知道他是以一個過渡者的身份加盟梅賽德斯。如何從一流成為頂級車手，博塔斯需要用奪冠來完成這一跨越。如果車隊指令能夠壓制住博塔斯的話，那麼今天的強力發車和冠軍，外加昨天的排位賽都證明了博塔斯是一位配得上梅賽德斯的車手。在排位賽連續擊敗隊友並奪取分站賽冠軍之後，梅賽德斯確實要思量一下如何分配兩位車手之間的資源，當然，這個冠軍或許將為博塔斯的續約添上一枚重重的砝碼。

整場比賽法拉利都展示了他們賽車優異的護胎性能，法拉利的策略也沒有多少失敗的地方，畢竟依靠策略獲勝本身就是一個小概率事件。如果硬要深究，那就是第一次停站之前，維特爾被博塔斯拉開得差距太大。法拉利賽車在節省輪胎方面擁有優勢，因此晚進站是優先的策略選項。只是今天索契的情況有點奇怪，從第五名開始，所有的車都被前四甩開了20秒以上的差距，過早出現的慢車影響了法拉利的策略選擇。

值得注意的是，維特爾未能在最後階段超越博塔斯，也一定程度上證明了新規則下，前車對後車的巨大影響，這不僅影響到正常超越，甚至也對快車超越慢車產生了很嚴重的不利影響。這些因素夾在一起都影響了策略使用的效果。

前四站比賽結束，梅賽德斯和法拉利瓜分了四個冠軍。雙方打成2：2，但法拉利的整體表現更為強大，令梅賽德斯頭痛不已。縱然分站賽冠軍旁落，但以「2-3」完賽對法拉利而言不是災難，況且維特爾仍然能夠在積分上壓制住本場比賽堪比打醬油的漢密爾頓，萊科寧也完成了本賽季的首次登台。法拉利的勢頭仍然很積極。在回到巴塞羅那之前，梅賽德斯仍然擁有最快的賽車，法拉利則能夠依靠他們的優勢，通過進站策略爭取勝利，當回到熟悉的加泰羅尼亞賽道時，他們仍舊處在同一條起跑線上。

（考拉）