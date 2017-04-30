進球-丁捷禁區內倒地掃射 力帆讀秒扳平比分北京新浪網 (2017-04-30 22:16)
日期:4月30日晚19點35分，2017年中超聯賽第7輪在重慶奧體中心進行，由重慶力帆主場迎戰上海上港。第50分鐘鄧小飛把胡爾克自由球打到一側，武磊跟進把球鉤回到中路，賀慣搶先起右腳凌空掃射破門。第92分鐘丁捷禁區內掃射在最後一刻扳平比分。最終重慶力帆1比1戰平上海上港，繼續保持主場不敗。
第92分鐘張衛攔截費爾南多犯規，費爾南多自由球被呂文君頂出。重慶外圍再起長傳進攻，再經過兩下頭槌過渡后，丁捷禁區內倒地掃射，球進，1比1！重慶奇迹扮平比分！接著比賽結束！
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