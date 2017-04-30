日期:4月30日消息 總獎金為540，310歐元的ATP世界巡迴賽250賽匈牙利布達佩斯公開賽展開男單決賽的較量，頭號種子普伊以6-3/6-1橫掃資格賽球員貝德內，終結對手16連勝同時也拿到生涯第二冠（去年梅茲站）。

首次在ATP巡迴賽作為頭號種子出戰的普伊在本周首秀中就遭到了維塞利的頑強狙擊，最終他在決勝盤化解兩個賽點，苦戰2個多小時涉險過關。隨後的比賽，法國人可謂是順風順水，均是直落兩盤獲勝。

決賽面對近來豪取16連勝的資格賽選手貝德內，普伊在首盤一上來就取得了3-0的領先，隨後法國人再接再厲以5比1領先。此時貝德內展開反撲，他先是破掉對手發球勝盤局，隨後挽救三個盤點保發，不過頭號種子在第二個發球勝盤局中沒有再浪費機會，以6比3取得了勝利。

第二盤，普伊繼續咄咄逼人之勢，他從第三局就接管了比賽，連破對手三個發球局，最終以6比1拿下比賽。

值得一提的是，普伊還成為了今年第7位挽救賽點最終奪冠的球員（多哈的小德、迪拜的穆雷、基多的布爾戈斯、邁阿密的費德勒、悉尼的穆勒、馬拉喀什的丘里奇）

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