F1積分榜：維特爾領先漢密爾頓13分 梅奔1分反超北京新浪網 (2017-04-30 22:21)
當地時間4月30日，2017F1俄羅斯站正賽在索契賽道舉行。梅奔車手博塔斯經過驚心動魄地角逐終於拿下個人職業生涯首個分站冠軍，成為F1歷史上第75位分站賽冠軍得主，也是第5位獲得分站冠軍的芬蘭人。法拉利的維特爾和萊科寧分列第二和第三位，漢密爾頓獲得第四。
2017F1俄羅斯站正賽成績表：
F1俄羅斯站賽後車手積分榜：
F1俄羅斯站賽後車隊積分榜：
（新浪賽車）
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