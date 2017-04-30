日期:4月30日晚19點35分，2017年中超聯賽第7輪在重慶奧體中心進行，由重慶當代力帆主場迎戰上海上港。第50分鐘鄧小飛把胡爾克自由球打到一側，武磊跟進把球鉤回到中路，賀慣搶先起右腳凌空掃射破門。第92分鐘丁捷禁區內掃射在最後一刻扳平比分。最終重慶力帆1比1戰平上海上港，繼續保持主場不敗。

比賽結束之後，重慶主帥張外龍點評了本場比賽：「首先，我們重慶隊，重慶當代力帆在場上的這種精神，場上的種種鬥魂希望大家也是認可的，上港這支球隊又很多有實力的球員，我們在他們的身上也是學到了很多東西，感謝我們的隊員，感謝球員在場上拼到最後一分鐘最後一秒鐘的這種精神，最終打平了這場球，最後還要感謝所有球迷，只有球迷的這種支持，我們才能取得今天的結果。」

此戰南松的傷勢怎麼樣？張外龍表示：「問題應該不是很大的，明天檢查，最後確認一下才能知道具體情況。」

今天的比賽中，球隊上半場節奏非常快，下半場體能受到了一些影響，但是張指導一直沒有做出換人的原因是什麼？對此，張外龍透露：「其實不是體能的問題，這一周都是以南松、吳慶、費爾南多、阿蘭為主的，到了前場由攻轉守的這一下，是從前面開始，也就是從南鬆開始發起防守的，但是南松傷了之後，能從南松這個位置上，從前場就開始做防守的隊員是非常少的，所以一直沒有換人，要克制對方由守轉攻的時候把球快速傳給胡爾克這種跑位的球員，所以這樣做了，下半場整體來說球隊防守和進攻都沒有太大的問題。」

最後讀秒時刻完成進球的重慶隊員丁捷昨天度過了了他的30歲生日，30歲也是在中國很重要的生日，今晚球隊是否會給丁捷一個特殊的慶祝方式？張外龍坦言：「沒有特別的，隊員之間會給他準備一個。對於丁捷來說30歲了，年齡增長，在隊中是很重要的位置，知道他以後越來越好。」

張外龍每次場邊祈禱的時候，內容是否都相同？張外龍直言：「每次祈禱的就是不要有球員受傷，希望球隊的一切順利，也祈禱希望對方球隊和我們的球隊，都能在場上踢出好的足球。」當被問及重慶足球的精神是什麼時，張外龍說：「我們球隊的精神就是一到場上大家就看到的，他們相互信任，大家都擰成一股繩，我們內部的那種激情，場內場外對對手對裁判的尊重，這就是我們重慶足球的精神。」（曲小尤 發自重慶）