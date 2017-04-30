日期:4月30日晚間19時30分，58同城2017中國足球協會甲級聯賽第七輪的最後一場比賽在裕彤體育中心展開，獲勝即可登頂的大連一方最終沒能將勝利保持到比賽結束，一場2-2的比分讓大連一方在積分榜上的排名下滑一位。然而這並不能掩蓋辛巴威中鋒穆謝奎在本場比賽中的高光表現，在先丟一球的情況下，是他在三分鐘內的梅開二度幫助球隊在客場獲得了寶貴的一分。

由於博利在上場比賽拉傷，主教練卡羅無法使用三外援和對手抗衡。眼看著馬修斯和前實德隊外援阿德里亞諾以及穆倫加在前場配合得風生水起，穆謝奎一個人扛起的大連一方鋒線顯得有些落寞，然而即使是在馬修斯依靠出色的個人技術打進一記精彩進球后，穆謝奎依然和往常一樣在長傳反擊的套路上兢兢業業地奔跑和拼搶著。這樣的努力也收到了回報，第40分鐘，金強在中場發動長傳，穆謝奎跑動中力壓回防的鄭凱木斷下皮球后形成單刀，面對出擊的柏小磊推射遠角，大連一方迅速扳平了比分。第43分鐘，馮紹順解圍長傳球被身後的汪晉賢伸腳斷走，大連一方在禁區線附近瞬間形成三打一，汪晉賢把球推給中路無人防守的穆謝奎，後者輕鬆用左腳把球推進球門近角，大連一方三分鐘內連進兩球反超比分。只不過可惜的是穆謝奎這一次的獨中兩元沒能再幫助球隊收穫三分，而這距離他上一次梅開二度僅相隔了45天。

在素有魔鬼主場之稱的裕彤體育中心收穫一分其實並不是不能接受的結果，只是穆謝奎的救主沒能收穫最好的結果是比較可惜的。此役過後，穆謝奎和北京人和的阿約維、武漢卓爾的莫雷諾都打進6球並列射手榜第二，但是穆謝奎的6粒進球全部是運動戰進球，本有一次點球破門的機會還讓他在上輪比賽錯過了。穆謝奎的身體狀態、彈跳和爭頂能力以及均衡的左右腳射門能力在這七場聯賽裏面都得到了充分的體現，的確按照一方隊目前的進攻套路，穆謝奎幾乎是不可代替的，但這背後也顯現著大連一方隊的進攻方法非常單一。

在技術水平相對落後的聯賽里，身體素質、體能和拼搶意識對於比賽結果會起到非常大的作用。然而越接近高級別聯賽，球隊的技戰術素養就變得更為重要。以今天大連一方的對手石家莊永昌隊為例，衝上中超的第一年憑藉務實的戰術和陣型，球隊很早就完成了保級。但是一年以後，石家莊永昌沒有逃離降級的命運。每個教練員對於比賽的預判和把握都有自己的見解，但是如果想走得高走得遠，在關鍵時候不掉鏈子，僅靠一個套路打天下至少風險是比較大的。

京冀地區本賽季各有兩支隊伍征戰中甲賽場，在和已經交手的北京北控和石家莊永昌的比賽里，穆謝奎都完成了梅開二度，未來還有北京人和與保定容大，這名辛巴威前鋒會不會成為環雄安新區剋星確實是值得期待的。但玩笑歸玩笑，能穩定輸出自己的力量，幫助球隊站穩沖超軍團，在關鍵的比賽里打進關鍵的進球，不浪費太多單刀，這才是對於一個上賽季銀靴的期望。穆謝奎做得不錯，但他可以做得更好。

（華彩）