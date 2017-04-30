新華社武漢4月30日電

新華社記者姬燁 吳植 李勁峰

國羽男單名將諶龍在30日的羽毛球亞錦賽男單決賽擊敗林丹，這是他首次獲得亞錦賽男單金牌。在里約奧運會決賽擊敗李宗偉、又在亞錦賽決賽戰勝林丹之後，諶龍還需跨越團體賽難關，即將在5月開賽的蘇迪曼杯就將是一大考驗。

如今，諶龍已經獲得奧運會、世錦賽、亞錦賽、超級賽總決賽、全英賽冠軍，儘管還差亞運會和全運會冠軍，但他在個人賽事中已經證明了自己的能力。

不過，諶龍在團體賽的表現還不能令人滿意，2014年湯姆斯杯賽半決賽，他作為第一單打輸給了日本的田兒賢一，最終中國隊失利。2016年湯姆斯杯四分之一決賽，他又輸給韓國的孫完虎，丟掉了關鍵的第一盤，最終中國隊被淘汰。此外，他2014年在仁川亞運會團體賽的中韓決戰上也曾輸球。

三次世界大賽團體賽輸球，讓人們給他冠以「不擅長打團體賽」的帽子。對此，諶龍在亞錦賽奪冠之後說：「蘇杯我在2013和2015年都有打，湯姆斯杯有贏也有輸，但大家好像記著更多的是輸。我覺得這都不重要。反正全力以赴就好。但輸了比賽，肯定有人說諶龍承受不住壓力，這個也很正常。贏了就是好，輸了就是不好，這就是競技體育的魅力。」

團體賽中，個人的輸贏將關係整個球隊的走勢，因此本就比個人賽更有壓力。而即將在5月21日至5月28日在澳大利亞黃金海岸舉行的蘇迪曼杯，又是李永波卸任總教練之後的首個團體賽，無論是新上任的單打和雙打主教練夏煊澤、張軍，還是正在新老交替的國羽隊員，面臨的壓力自然更大。

更何況，在如今國羽其他四個單項都沒有獨當一面球員的背景下，擁有林丹和諶龍的男單無疑要承擔更多責任，他們面臨的考驗可想而知。團體賽是諶龍在成功路上無法迴避的一座大山，他能否在這種歷練中脫穎而出？我們拭目以待。