阿隆索:我也無能為力 只能看看比賽吃根冰淇淋北京新浪網 (2017-04-30 22:27)
阿隆索顯得相當無奈
阿隆索承認沒能參加正賽讓他很難過。
邁凱倫在索契延續了噩夢般的表現，阿隆索在暖胎圈中報告了自己的問題，隨後把車停在了路邊。
本賽季的四場比賽中阿隆索全都或早或晚的退賽，這是邁凱倫本賽季第二次未能發車，上一站巴林站中范多恩未能發車。
「有些難過但是我也無能為力，當我們開始暖胎圈之後發現沒有正常的動力。他們試圖讓我恢復ERS，但是沒能成功。這次我們甚至沒能起步。我感覺很不好，但事情就這樣發生了，賽車就是這樣。如果你在這裏但又不能比賽，你能做什麼呢？什麼也不能。」
雖然本田懷疑問題出在ERS，阿隆索表示他們要徹底檢查發動機才能找出問題所在。「我們要檢查過後才能知道，希望能儘快解決。今年到現在我還沒完賽過，這一站甚至都沒發車。我們必須要進步才行。」
阿隆索現在的重心會轉移到印第安納波利斯，本周他將會飛往車隊進行首次練習。「我會看看有沒有早一點的航班，但似乎沒有。所以我現在還是看看比賽，吃根冰淇淋吧。」
（Mc.Dull）
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