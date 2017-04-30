圖為遊客在體驗區體驗扁帶項目 宋秀傑 攝

中新網惠州4月30日電 （劉艷如 宋秀傑）4月30日，五一小長假的第二天，在中國道教聖地、廣東羅浮山5A級名勝風景區火爆上演「2017年首屆全國扁帶精英大賽」。50名來自全國各地的扁帶頂尖高手齊聚羅浮山，爭相挑戰扁帶上的極限，玩轉各種水上、花式和速度扁帶，比賽吸引了眾多遊客前往觀看、體驗，場面十分熱鬧。

國家體育總局、中國登山協會的領導嘉賓們參加了賽事開幕式。

比賽現場，精英選手們個個身輕如燕，走繩如履平地，分別在厚為2mm、寬為5cm的陸地扁帶和寬為2.5cm、厚為5mm的水上扁帶上站立、上下翻騰、快速行走。50名精英選手，在一根簡單的扁帶上玩出百般花樣，毫無保留地將一身絕技展示出來，給遊客帶來一場「速度與激情」的極限豪華盛宴。

廣東羅浮山風景名勝區除上演全國扁帶精英大賽外，其紅色旅遊項目也成為遊客觀光的熱點。圖為遊客在東江縱隊紀念館門前留影。 宋秀傑 攝

賽事期間，我國首個也是唯一一個入圍「亞洲杯」花式扁帶大賽八強之一的選手盧鋒華，首次挑戰水上扁帶最長距離項目，完全不藉助任何的輔助工具，僅靠自身保持平衡，在長度為60米的水上扁帶上玩轉「輕功水上漂」，向遊客展示其深厚的扁帶功底。盧鋒華的各種旋轉、跳躍、行走等動作，紛紛引得在場遊客的連連歡呼和吶喊。

圖為扁帶選手盧鋒華在廣東羅浮山風景名勝區沖虛觀前進行水上表演，＂水上功夫漂＂吸引眾多遊客。 宋秀傑 攝

來自廣州一水扁帶俱樂部的「90后」小伙盧鋒華，曾多次蟬聯2013年至2017年全國大型扁帶賽事的冠軍頭銜。其中，2014年，更是成功入圍日本「亞洲杯」花式扁帶大賽的八強，成為我國首個也是唯一一個入圍此項賽事的中國選手。

圖為全國扁帶精英賽選手在比賽現場表演 宋秀傑 攝

據介紹，扁帶運動是一項新型的體育運動，即保持身體平衡行走於固定在兩點之間的扁帶之上，甚至完成各種技巧動作的新型運動。它是目前盛行於歐美的一股極限運動潮流，它集競技性、時尚性、藝術性於一體。同時也是對人類自身極限的挑戰，由國外的登山者在鋼絲運動的基礎上開創出來的，使用的繩索一般為寬25mm、厚3mm的尼龍扁帶。

圖為全國扁帶精英賽的開幕現場 宋秀傑 攝

根據國際扁帶發展聯盟的最新統計數據顯示，全球約有10000人嘗試過扁帶運動，而真正稱得上專業扁帶運動員的僅有100人左右。據了解，當天羅浮山景區的旅遊人數已達3萬餘人次。（完）