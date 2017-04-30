2017國際極限帆船系列賽青島站30日在青島奧林匹克帆船中心繼續進行第三比賽日爭奪。 王祥勝 攝

中新網青島4月30日電 (記者 胡耀傑)2017國際極限帆船系列賽青島站30日在青島奧林匹克帆船中心繼續進行第三比賽日的爭奪。老牌勁旅瑞士阿靈基隊發揮穩健，繼續居於榜首，英國路虎BAR帆船學院隊、紐西蘭極限帆船隊緊隨其後。

由於第二比賽日風力一直未達到開賽標準而臨時取消，所以第三比賽日就顯得尤為關鍵。

在首個比賽日暫居榜首的瑞士阿靈基隊，在今天的比賽中繼續穩定發揮，首輪比賽后又擴大了領先優勢。但是在後面的比賽中，英國路虎BAR帆船學院隊異軍突起，在後面的比賽中獲得2個第一名和3個第二名，緊追阿靈基隊。

精彩比賽瞬間。 王祥勝 攝

第三日比賽結束后，瑞士阿靈基隊積102分暫居首位，英國路虎BAR帆船學院隊以4分之差暫居第二位，紐西蘭極限帆船隊位列第三名。

極限帆船賽的一大特點就是帆船能藉助風力短暫飛行。 王祥勝 攝

賽后，阿靈基隊船長阿諾·薩法吉斯認為，今天的比賽風力依然不大，這很考驗船隊的戰術制定。英國路虎BAR帆船學院隊在今天的比賽中發揮不錯，一直緊追，他很欣慰船員們頂住了壓力，繼續居於榜首。

比賽刺激場面不斷。 王祥勝 攝

作為世界帆船聯合會認證的「五大特別賽事」之一，2017國際極限帆船系列賽集合了瑞士阿靈基隊等7支世界頂級的職業船隊，在全球3個大洲共設8站比賽，將在10個多月的時間里，橫跨3個大洲、到訪全球8個城市。青島站是第2站比賽，為期4天，第一天是公開水域比賽，第二天至第四天是港內賽。(完)