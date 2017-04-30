裁判的點球成就了權健球星帕托的梅開二度。

昨天下午，江蘇蘇寧易購隊客場挑戰天津權健。蘇寧在反超比分的情況下，最終2：2被對手逼平。而對於本場比賽，蘇寧亞外洪正好遭遇誤判送給權健點球，成為了轉折點。而對於此球，洪正好真是冤枉，主裁王迪的誤判，抹殺了蘇寧賽季首勝的希望。

揚子晚報記者 張昊

客場變陣

蘇寧止跌上揚

本場比賽，崔龍洙派出了李昂、周雲、拉米雷斯、劉建業、特謝拉、曹海清、吳曦、吉翔、洪正好、陳吉和張思鵬的首發陣容，陣型不再是532，而是變成了中國球員比較熟悉的4411，吳曦和特謝拉定在最前面，小將陳吉取代高天意得到首發機會。

崔龍洙的變陣得到很好的效果，在帕托利用自由球率先為權健打入一球后，蘇寧展開反擊，先是謝鵬飛轉身直塞送出精妙助攻，幫助特謝拉破門。后是洪正好頭槌擺渡，拉米雷斯門前包抄，江蘇蘇寧將場上比分改寫為2：1。但隨後王迪判給權健一個點球，改變了比賽走勢，帕托將點球罰進，比賽最終以2：2的結果結束。

雖然遭遇當值主裁判王迪明顯的誤判，但賽后發佈會上崔龍洙依舊沒有提及裁判的話題，而是表揚了隊長吳曦的表現。崔龍洙表示：「這是非常艱苦的一場客場比賽，我們的隊員們按照賽前部署在整體節奏和均衡上做得很好，在場上我們的球員對於聯賽首勝的渴望展現得淋漓盡致，雖然有點可惜，我們回去會好好總結，做好下一場主場對延邊的比賽的準備。確實我們現在嘗試四後衛的體系，整體來講，效果還是不錯的，尤其是在雙后腰位置上的拉米雷斯和劉建業在中場的覆蓋和攔截方面給球隊做出很大貢獻。」

絕對誤判 李毅：千古奇冤！

本場比賽，主裁王迪的一次重大誤判讓蘇寧功夫全廢，可以說王迪的一聲哨，「偷」走了蘇寧的中超首勝。雙方比賽進行到第63分鐘，權健前鋒摩拉斯禁區前沿起右腳抽射，洪正好跟上補防用胸部阻擋對手攻門，皮球打在了洪正好的肋部彈出，當值主裁判王迪立刻指向點球點。見此判罰，洪正好和蘇寧眾將立刻向主裁申訴，但王迪並沒有改判的意思，還向情緒激動的洪正好出示了一張黃牌。回看慢動作，洪正好並沒有用手臂接觸到皮球。而且從事後他情緒激動地上前與裁判理論，不停地撩起衣服指向自己的肋部，就可以看出洪正好的內心覺得有多麼的冤枉。

前中國國腳，李毅在解說本場比賽時特別談到了這個誤判，他說：「這絕對是非常嚴重的誤判，但是我覺得王迪這個位置很好。這對蘇寧來說，是個打擊，剛反超比分，千古奇冤啊！像這種誤判，我覺得可笑。如果是有人擋著他，情有可原，但是他剛才位置是不錯的。慢鏡的鏡頭交代的非常清，沒有懸案，沒有爭議，確實是打在胸上。」

而在這個誤判之後，王迪似乎又在尋求一種判罰上的平衡，幾次判罰令權健球迷非常不滿。比賽終了，全場響起了罵裁判的聲音。

蘇寧申訴

王迪最少內部停賽

雖然蘇寧球員在比賽場上要保持克制，但王迪的這次誤判確實太業餘，而且對於蘇寧易購隊的影響巨大，所以這事也不能就這麼輕易的翻篇。

蘇寧高層昨天也談及對比賽中爭議點球判罰的態度，「蘇寧俱樂部正在準備視頻材料，會就這個爭議判罰向中國足協申訴！」 蘇寧清楚比賽結果不會改變，但對於球隊在比賽中遇到的爭議錯判，俱樂部方面還是應該通過合理合規的途徑，表達對於聯賽環境、公平競賽、裁判執法水準等等方面的問題，以正確的姿態陳述問題也是在給予中超裁判業務能力提升的一個重要方式。

本賽季，在特謝拉停賽三場比賽的判罰出來之後，蘇寧在中超比賽中連續吃虧在裁判的判罰尺度上，一些業內人士和球迷甚至表示，「蘇寧還是太嫩，感覺這哨子是在盯著蘇寧吹？」

此番，蘇寧提出上訴，再加上有清楚的視頻錄像，只要足協秉公處理，王迪最少要受到內部停賽的處罰。但如果王迪在蘇寧申訴后受到處罰，是否會引發裁判圈的連鎖反應，是個問題，蘇寧會不會在接下來的比賽中受到不公正待遇，還要拭目以待。