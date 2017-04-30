巴塞隆納公開賽 納達爾晉決賽中央社 (2017-04-30 01:50)
（中央社巴塞隆納29日綜合外電報導）西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）今天在巴塞隆納公開賽4強戰，以6-3、6-4擊敗阿根廷選手澤巴洛斯（Horacio Zeballos）晉級決賽，朝第10度在巴塞隆納封王邁進。
男網世界排名第5的納達爾，上週末剛在蒙地卡羅名人賽（Monte Carlo Masters）10度封王，他將於30日的決賽，迎戰奧地利好手提姆（Dominic Thiem。提姆在另1場4強戰，以6-2、3-6和6-4爆冷擊敗男網世界排名第1的英國名將莫瑞（Andy Murray）。
30日的決賽，將是30歲納達爾的生涯第106場決賽，他先前曾於2005-2009年、2011-2013年以及2016年在巴塞隆納封王。1060430
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