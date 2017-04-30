中華職棒／力猛期末考 富邦趁勢進補NOWnews今日新聞 (2017-04-30 00:56)
富邦悍將今天將面對Lamigo桃猿隊三連戰最後一場，將推出洋投力猛先發，出戰猿隊左投道恩斯，富邦悍將想趁對方主砲林泓育受傷狀況多搶勝場，或許是大好時機。
本季調整較慢的力猛大叔，雖然擔任中繼角色並非他擅長，但回到先發能否有好表現，也攸關他是否「領機票」，現在看來，力猛本季2勝2敗，防禦率8.46實在是偏高，能夠撐多久，將會是他未來去向關鍵。
富邦悍將在昨天以4:0完封猿隊，可見羅力的威力依舊，加上猿隊缺乏適時一擊強打者跟進。
而猿隊投手陣容明顯狀況比較好，道恩斯本季亮眼表現，目前3勝0敗，防禦率2.90表現，能否有效發揮是考驗猿隊調度。
好消息是道恩斯本季3勝有2勝都是富邦貢獻，因此他2勝0敗，防禦率也才2成84，富邦悍將打擊近況不錯的張建銘、林益全、胡金龍等人能否有正常發揮，相信也不好打。
猿隊詹智堯、王柏融等打者對戰力猛機會不多，但打擊率很好，都有5成以上打擊率，有機會突破前一場被完封的低潮。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【和成】SE737/L隱藏式排油煙機(70/80CM)
- PRADA Galleria 防刮牛皮兩用殺手包(中/黑色)
- ARTBOX 沐夏星辰 - 24+28吋PC鏡面可加大旅行/行李箱(極光銀
- 《Homelike》美式鄉村三抽書桌
- PLUNA-G-crea-梔子花嫩白保濕組(保濕液40ml+保濕凝膠50g，
- 奇巧 4路AHD 1080P雙硬碟款主機-含Panasonic 監視器攝影機
- 【尚囍珠寶】玉豬手鍊
- Snow Monster-頂級羽絨保暖睡袋【Outdoorbase】匈牙利白鴨
- 【YUDA】限時特賣 5尺雙人 床架 床組 床底組 (床頭箱+床底)
- 【Mascot】25吋 經典緹花商務箱.紅(MA626-25-RED)
噩耗！瑞士機器Ueli Steck今晨墜亡【北京新浪網】
NBL廣西威壯簽約前國王中鋒 邱大宗召回舊部【北京新浪網】
傳統武術家遭MMA暴打 MMA噴子徐曉東KO雷公太極【北京新浪網】
羽毛球亞錦賽電視直播表 30日選手展開最後廝殺【北京新浪網】
數據揭火箭1特質最克馬刺 必爭之地誰拿下誰贏【北京新浪網】