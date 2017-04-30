富邦悍將今天將面對Lamigo桃猿隊三連戰最後一場，將推出洋投力猛先發，出戰猿隊左投道恩斯，富邦悍將想趁對方主砲林泓育受傷狀況多搶勝場，或許是大好時機。

本季調整較慢的力猛大叔，雖然擔任中繼角色並非他擅長，但回到先發能否有好表現，也攸關他是否「領機票」，現在看來，力猛本季2勝2敗，防禦率8.46實在是偏高，能夠撐多久，將會是他未來去向關鍵。

富邦悍將在昨天以4:0完封猿隊，可見羅力的威力依舊，加上猿隊缺乏適時一擊強打者跟進。

而猿隊投手陣容明顯狀況比較好，道恩斯本季亮眼表現，目前3勝0敗，防禦率2.90表現，能否有效發揮是考驗猿隊調度。

好消息是道恩斯本季3勝有2勝都是富邦貢獻，因此他2勝0敗，防禦率也才2成84，富邦悍將打擊近況不錯的張建銘、林益全、胡金龍等人能否有正常發揮，相信也不好打。

猿隊詹智堯、王柏融等打者對戰力猛機會不多，但打擊率很好，都有5成以上打擊率，有機會突破前一場被完封的低潮。