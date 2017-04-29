（中央社台北29日電）第106102期今彩539開獎，中獎號碼16、22、11、33、31。派彩結果，頭獎1注中獎，每注可得新台幣800萬元。



貳獎234注中獎，每注可得2萬元；參獎5849注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼535，正彩38注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼1376，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060429