今彩539 頭獎1注獨得800萬中央社 (2017-04-29 22:11)
（中央社台北29日電）第106102期今彩539開獎，中獎號碼16、22、11、33、31。派彩結果，頭獎1注中獎，每注可得新台幣800萬元。
貳獎234注中獎，每注可得2萬元；參獎5849注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼535，正彩38注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼1376，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060429
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Oven-Baked烘焙客 成犬雞肉口味 大顆粒 27磅 X 1包
- 【CASIO】SHEEN 星星月亮晶鑽時尚真皮腕錶(SHE-4028L-7A)
- 【recolte 日本麗克特】Waffle Bowl 杯子鬆餅機(甜心夏于喬
- LooCa 雲緞舒柔3-6cm薄床墊布套-拉鍊式(加大)
- 【鴻宇HongYew】天絲簡約風-珊瑚粉 雙人加大四件式薄被套床
- 圓弧桌上型蛋糕櫃（冰櫃、冷藏櫃、冷凍櫃）型號C-9003
- 【NOW健而婷】薑黃根萃取-60顆(3瓶組)
- 休閒鞋 adidas Los Angeles W 女鞋
- 【estilo】時尚玩色系列 撞色設計 兩用單肩包/後背包(黑)
- PLAYBOY- Adventure Rabbit 競速冒險兔系列 翻蓋斜背包-消
美聯航拖下機醫生被傳獲賠10億 網友：也想挨打【北京新浪網】
中國大媽印度阿三都不行！未來金價還得看特朗普？【北京新浪網】
美聯航與被打亞裔乘客私下和解，你猜賠了多少錢？【北京新浪網】
紐時：特朗普的減稅政策其實是一場搶劫【北京新浪網】
特朗普簽署「史上最大」稅改方案：金融電信最受益【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》