北市營養午餐 每天廚餘量高達6公噸公視 (2017-04-29 00:00)
學生的「營養午餐」吃不完怎麼辦？有一份統計，台北市100間公私立學校，一天的廚餘有6公噸，量很大。民間團體認為學生不愛吃是因為菜較不好吃，學生又挑食。所以有學校把剩的再利用、教學生別浪費。
中午時間快到了，餐盒業者送來一箱箱的菜餚，分別放到每間教室門口。
麻婆豆腐、青菜、炸雞塊、還有咖哩，菜色齊全！學生們排隊取餐，喜歡吃的就多拿，不愛的，少夾些。
==國二學生 蘇同學==
咖哩就是得100分
然後這個呢 大概80分
這個就是 給最低分
這個大家都不太喜歡吃
因為就是 沒什麼味道
==國二學生 黃同學==
飯有時候是剩最多的 還有青菜啊
台北市公立國中小營養午餐的成本，全國最高、有60塊，但根據餐盒公會負責的100所公私立學校、每天7萬份餐來算，104年，單日廚餘量也很可觀、有10公噸，雖然這個數字在105年、106年最新統計，陸續下降到6公噸，剩食量依舊不少。
==台北市餐盒食品商業同業公會理事長 陳明信==
比較多的部分 就是在
比如說像蔬食日的部分
油炸食品、可以淋在飯上面的咖哩、打拋豬，是熱門菜色，苦一點的青菜，較不受到學生青睞。董氏基金會指出，食物被浪費，除了挑食，還和大鍋菜有關。
==董氏基金會食品營養中心資深營養師 尤宣文==
有可能是因為大鍋菜
本來在口味上的拿捏上
就會比較 不準確
還有加上就是在飲食教育上
可能 現在的小朋友
比較沒有從小 就是認識真食物
如何減少浪費，台北市金華國中推動「聖(剩)食冰箱」計劃。學生每天的備餐、吃剩的餐點，「廚餘」直接回收給養豬戶，沒有被汙染、安全無虞的「剩食」，就放進這個冰箱。
==台北市金華國中校長 俞玲琍==
多餘的備餐 那我們就打包完
就擺在冰箱裡面
那提供有需要的人
希望對弱勢的團體
或是我們自己學生的弱勢家庭
能夠有所幫助
金華位在北市大安區，弱勢學生不到全校3%，打包回家的人，不像花東那麼多，而北市餐廳、小販林立，學生想吃什麼，一點也不難，要減少浪費，教育局提醒，還是得適時調整菜量，改變菜色。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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