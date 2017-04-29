















學生的「營養午餐」吃不完怎麼辦？有一份統計，台北市100間公私立學校，一天的廚餘有6公噸，量很大。民間團體認為學生不愛吃是因為菜較不好吃，學生又挑食。所以有學校把剩的再利用、教學生別浪費。中午時間快到了，餐盒業者送來一箱箱的菜餚，分別放到每間教室門口。麻婆豆腐、青菜、炸雞塊、還有咖哩，菜色齊全！學生們排隊取餐，喜歡吃的就多拿，不愛的，少夾些。==國二學生 蘇同學==咖哩就是得100分然後這個呢 大概80分這個就是 給最低分這個大家都不太喜歡吃因為就是 沒什麼味道==國二學生 黃同學==飯有時候是剩最多的 還有青菜啊台北市公立國中小營養午餐的成本，全國最高、有60塊，但根據餐盒公會負責的100所公私立學校、每天7萬份餐來算，104年，單日廚餘量也很可觀、有10公噸，雖然這個數字在105年、106年最新統計，陸續下降到6公噸，剩食量依舊不少。==台北市餐盒食品商業同業公會理事長 陳明信==比較多的部分 就是在比如說像蔬食日的部分油炸食品、可以淋在飯上面的咖哩、打拋豬，是熱門菜色，苦一點的青菜，較不受到學生青睞。董氏基金會指出，食物被浪費，除了挑食，還和大鍋菜有關。==董氏基金會食品營養中心資深營養師 尤宣文==有可能是因為大鍋菜本來在口味上的拿捏上就會比較 不準確還有加上就是在飲食教育上可能 現在的小朋友比較沒有從小 就是認識真食物如何減少浪費，台北市金華國中推動「聖(剩)食冰箱」計劃。學生每天的備餐、吃剩的餐點，「廚餘」直接回收給養豬戶，沒有被汙染、安全無虞的「剩食」，就放進這個冰箱。==台北市金華國中校長 俞玲琍==多餘的備餐 那我們就打包完就擺在冰箱裡面那提供有需要的人希望對弱勢的團體或是我們自己學生的弱勢家庭能夠有所幫助金華位在北市大安區，弱勢學生不到全校3%，打包回家的人，不像花東那麼多，而北市餐廳、小販林立，學生想吃什麼，一點也不難，要減少浪費，教育局提醒，還是得適時調整菜量，改變菜色。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導