















復興航空停航後，航線分配給國內其他業者，遠東航空前幾天招空服員25個人,來了3千人.今天華信航空，也舉辦空服員招考，要錄取20人，也是吸引三千多人報考，錄取率不到1%，一大早，考生陸續報到繳交資料，進行第一關測試，除了雙手必須觸碰得到180公分這條紅線，因應空服員常要協助旅客搬運行李需求，今年考試還首度增加，要把裝滿7公斤行李的行李箱抬高的項目，考生中，除了應屆畢業生，也有前威航的空服員。==前威航空服員 吳秉芳==（威航）結束的時候很震驚因為公司 沒有跟我們說(解散)那 之後還是要趕快走出這個 難過的情緒然後就是 還是開始準備自己==前酷航空服員 林彥君==我原本就給自己一個期限我覺得在國外已經在國外的經驗已經夠了所以我想要從事台灣的工作3262名報考者中，有79位碩士，其中包含柏克萊和奧克蘭理工大學畢業生，華信航空表示，因應復興停航後接手國內線，以及國際航線增班，因此需要新血加入，預計錄取20人。==華信航空董事長特助 劉守恕==主要是復興停航之後我們有松山武漢 松山溫州的加班就是有些兩岸航班的增班同時在國內線方面我們的馬公已經是去年的航班量大概是三倍所以就是馬公跟金門都有一些增班的情況之下我們需要做一些新血的補充這一次的空服員招募，錄取率不到1%，錄取者將以台中為基地派飛，預計在六月份報到，通過受訓之後，在8月底上線。