華信航空招募20名空服員 計3262人報考公視 (2017-04-29 00:00)
復興航空停航後，航線分配給國內其他業者，遠東航空前幾天招空服員25個人,來了3千人.今天華信航空，也舉辦空服員招考，要錄取20人，也是吸引三千多人報考，錄取率不到1%，
一大早，考生陸續報到繳交資料，進行第一關測試，除了雙手必須觸碰得到180公分這條紅線，因應空服員常要協助旅客搬運行李需求，今年考試還首度增加，要把裝滿7公斤行李的行李箱抬高的項目，考生中，除了應屆畢業生，也有前威航的空服員。
==前威航空服員 吳秉芳==
（威航）結束的時候很震驚
因為公司 沒有跟我們說(解散)
那 之後還是要趕快
走出這個 難過的情緒
然後就是 還是開始準備自己
==前酷航空服員 林彥君==
我原本就給自己一個期限
我覺得在國外已經
在國外的經驗已經夠了
所以我想要從事台灣的工作
3262名報考者中，有79位碩士，其中包含柏克萊和奧克蘭理工大學畢業生，華信航空表示，因應復興停航後接手國內線，以及國際航線增班，因此需要新血加入，預計錄取20人。
==華信航空董事長特助 劉守恕==
主要是復興停航之後
我們有松山武漢 松山溫州的加班
就是有些兩岸航班的增班
同時在國內線方面
我們的馬公已經是
去年的航班量大概是三倍
所以就是馬公跟金門
都有一些增班的情況之下
我們需要做一些新血的補充
這一次的空服員招募，錄取率不到1%，錄取者將以台中為基地派飛，預計在六月份報到，通過受訓之後，在8月底上線。
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