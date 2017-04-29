兩岸企業欠人才，為了幫兩岸企業找人才，海基會上午舉辦一場大型活動，不只台灣的大學畢業生去找頭路，也吸引不少大陸生，參加的廠商超過50間，開出來的職缺有上千個。



超過五十家企業，開出上千職缺，海基會歷年來最大兩岸求職活動，吸引全台上百位大學應屆畢業生前來，其中還有不少陸生來求職，競爭激烈。



==陸籍應屆畢業生 尹同學==

我對證券這一塊比較感興趣

就是剛畢業 大概月薪

大概有3萬台幣就差不多了



多數陸生強調，第一份工作不看待遇，薪資高低不是考量，看的是發展性！不少人鎖定金融業，與電子業，台灣學生也希望能夠到對岸發展，看的也是未來發展性。



==台灣應屆畢業生 林同學==

曾去對岸交換

所以就是了解他們市場

其實發展性滿高的

所以還滿想要去對岸挑戰看看



這次除了大公司求才，還有不少新興行業也加入獵人頭，像是網路直播。



==網路直播業者 楊小姐==

微商電商 然後跟直播主網紅結合

產生一個新的營銷跟經濟的

金流的新的模式 2018年的話

如果以直播主的市場的話啦

目前是1068億的人民幣



兩岸大型徵才活動,鎖定高階人才,也看專業人才,有企業喊出起薪最高45k，而且福利待遇優，希望能為企業留才。



記者 黃立偉 張國樑 台北報導