為兩岸企業媒合人才 海基會辦求職活動公視 (2017-04-29 00:00)
兩岸企業欠人才，為了幫兩岸企業找人才，海基會上午舉辦一場大型活動，不只台灣的大學畢業生去找頭路，也吸引不少大陸生，參加的廠商超過50間，開出來的職缺有上千個。
超過五十家企業，開出上千職缺，海基會歷年來最大兩岸求職活動，吸引全台上百位大學應屆畢業生前來，其中還有不少陸生來求職，競爭激烈。
==陸籍應屆畢業生 尹同學==
我對證券這一塊比較感興趣
就是剛畢業 大概月薪
大概有3萬台幣就差不多了
多數陸生強調，第一份工作不看待遇，薪資高低不是考量，看的是發展性！不少人鎖定金融業，與電子業，台灣學生也希望能夠到對岸發展，看的也是未來發展性。
==台灣應屆畢業生 林同學==
曾去對岸交換
所以就是了解他們市場
其實發展性滿高的
所以還滿想要去對岸挑戰看看
這次除了大公司求才，還有不少新興行業也加入獵人頭，像是網路直播。
==網路直播業者 楊小姐==
微商電商 然後跟直播主網紅結合
產生一個新的營銷跟經濟的
金流的新的模式 2018年的話
如果以直播主的市場的話啦
目前是1068億的人民幣
兩岸大型徵才活動,鎖定高階人才,也看專業人才,有企業喊出起薪最高45k，而且福利待遇優，希望能為企業留才。
記者 黃立偉 張國樑 台北報導
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