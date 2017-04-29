在台北市忠孝西路一段、交六公車站，今天正式啟用，有9條公車路線改在這裡上下車，市府希望可以紓解交七站塞車的壯況，不過業者認為，交六公車站，入口有兩個車道，出口只有一個車道，也是一樣塞!



眼看公車開過卻沒停站，民眾拔腿狂奔追著公車跑! 原來是台北市交六公車站週六正式啟用，原本位在交七站的部分公車路線，即日起遷移。交七站保留24路公車，和紅藍兩路線的觀光巴士，被遷出的9條路線，六條在交六月台區，三條在交六側站區，第一天啟用，雖然公運處協調業者在現場舉牌引導，還是有很多民眾，相當不習慣。



==民眾==

（分流的狀況)

我覺得不是幫助很大

變成我們 你看那個車子超多的

右轉那麼多 變成我們

明明就可以綠燈可以走了

那麼一小段的斑馬線

就是沒辦法過



==民眾==

已經習慣在台北火車站

那火車 高鐵什麼都有

那就直接下去

所以其實今天他這樣繞過來

我原本以為是停在前面

結果繞到這邊來



有民眾反應，從離台北車站較近的交七站，走到交六站搭車，不只距離遠、不方便，中間還要經過車流繁忙的十字路口，台北市公運處表示，因台北車站三鐵共構轉乘公車一天大約有六萬人次，調整9條路線，希望能分流原本交七站1/3的負荷。



==台北市公運處長 常華珍==

除了對公車的車流分散有幫助之外

對整體的忠孝西路上面的

一個整體車流也有紓解的功能



但有業者私下透露，交六站有兩個車道匯入，卻只有一個車道出口，尖峰時間，一定嚴重塞車，耗資七千萬元打造的交六公車站，究竟能不能有效分流，紓緩周邊交通，下週上班日就能揭曉。



記者 薛宜家 邱福財 台北報導