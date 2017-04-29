憂建快速道恐損綠廊道 地方連署盼守護公視 (2017-04-29 00:00)
東豐快速道路一、二標石岡段，在環評過程中受到地方強烈反彈。上午公民團體和石岡居民，發起了「守護東豐鐵馬道」的連署活動。他們擔心台中市建設局，未來如果採行「南岸河堤方案」，會讓豐原到石岡段的「綠色」自行車廊道，美景徹底改觀。
午后的東豐自行車道，陽光普照，綠樹成蔭，吸引民眾一家大小享受鐵馬樂，人群中，有人拿著連署書請他們簽名，一起守護「東豐鐵馬道」。
上了年紀的阿桑，或是還在唸國中的妹妹，還有在地的居民，希望來這裡享受美好時光的遊客們，和他們一起向台中市政府陳情，不要在東豐快速道路興建的過程中，犧牲了努力20年的鐵馬綠廊道。
==石岡居民 李蔚慈==
它非常的恐怖 (平面)快速道路
還是(有)一個摩托車車道
摩托車車道旁邊
還是一個腳踏車車道
那你想它樹木的養成還要多久
才能變成現在
這麼漂亮的綠蔭隧道
遊客聽到快速道路興建，可能會毀了豐原到石岡這一段的綠廊鐵馬道，在減少塞車之苦與保留美景，他們選擇後者。
==遊客==
不要蓋(為什麼)
保留原來的就好了
（增加交通便捷)不需要
差不了那十分鐘
相較於之前激情抗爭，公民團體和石岡居民，這次用音樂和鐵馬隊柔性訴求，建議台中市政府，留下綠廊，改走影響最小的河堤共構方案。
==台中公民會館創辦人 傅東森==
在這個南岸(計劃)來講
它除了生態破壞跟
這個水源區保護的破壞之外
它跟這個衝擊最小 是完全相悖
目前東豐快速道路分成五標，爭議較大的一、二標還在環評階段，其中南岸河堤方案，豐原石岡段與東豐鐵馬道是共線重疊，現在地方上要透過公民連署表達聲音，在減少台三線假日塞車之苦，與在地民眾生活衝擊間，取得一個平衡點。
黃千容 賴世杰 台中報導
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