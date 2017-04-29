















東豐快速道路一、二標石岡段，在環評過程中受到地方強烈反彈。上午公民團體和石岡居民，發起了「守護東豐鐵馬道」的連署活動。他們擔心台中市建設局，未來如果採行「南岸河堤方案」，會讓豐原到石岡段的「綠色」自行車廊道，美景徹底改觀。午后的東豐自行車道，陽光普照，綠樹成蔭，吸引民眾一家大小享受鐵馬樂，人群中，有人拿著連署書請他們簽名，一起守護「東豐鐵馬道」。上了年紀的阿桑，或是還在唸國中的妹妹，還有在地的居民，希望來這裡享受美好時光的遊客們，和他們一起向台中市政府陳情，不要在東豐快速道路興建的過程中，犧牲了努力20年的鐵馬綠廊道。==石岡居民 李蔚慈==它非常的恐怖 (平面)快速道路還是(有)一個摩托車車道摩托車車道旁邊還是一個腳踏車車道那你想它樹木的養成還要多久才能變成現在這麼漂亮的綠蔭隧道遊客聽到快速道路興建，可能會毀了豐原到石岡這一段的綠廊鐵馬道，在減少塞車之苦與保留美景，他們選擇後者。==遊客==不要蓋(為什麼)保留原來的就好了（增加交通便捷)不需要差不了那十分鐘相較於之前激情抗爭，公民團體和石岡居民，這次用音樂和鐵馬隊柔性訴求，建議台中市政府，留下綠廊，改走影響最小的河堤共構方案。==台中公民會館創辦人 傅東森==在這個南岸(計劃)來講它除了生態破壞跟這個水源區保護的破壞之外它跟這個衝擊最小 是完全相悖目前東豐快速道路分成五標，爭議較大的一、二標還在環評階段，其中南岸河堤方案，豐原石岡段與東豐鐵馬道是共線重疊，現在地方上要透過公民連署表達聲音，在減少台三線假日塞車之苦，與在地民眾生活衝擊間，取得一個平衡點。黃千容 賴世杰 台中報導