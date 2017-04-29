















位在台北市忠孝西路一段的「交六公車站」，在今天正式啟用。有9條路線公車，會改在這裡上下客，市府希望可以紓解「交七公車站」的壅塞狀況，但有業者在私下透露，新啟用的公車站有兩個車道入口，卻只有一個車道「出口」，到了尖峰時段還是會塞車。眼看公車開過卻沒停站，民眾拔腿狂奔追著公車跑! 原來是台北市交六公車站週六正式啟用，原本位在交七站的部分公車路線，即日起遷移。交七站保留24路公車，和紅藍兩路線的觀光巴士，被遷出的9條路線，六條在交六月台區，三條在交六側站區，第一天啟用，雖然公運處協調業者在現場舉牌引導，還是有很多民眾，相當不習慣。==民眾==（分流的狀況)我覺得不是幫助很大變成我們你看 那個車子超多的右轉那麼多 變成我們明明 就可以綠燈可以走了那麼一小段的斑馬線就是沒辦法過==民眾==已經習慣在 台北火車站那火車 高鐵什麼都有那就直接下去所以其實 今天他這樣繞過來我原本以為是停在前面那 結果繞到這邊來有民眾反應，從離台北車站較近的交七站，走到交六站搭車，不只距離遠、不方便，中間還要經過車流繁忙的十字路口，台北市公運處表示，因台北車站三鐵共構轉乘公車一天大約有六萬人次，調整9條路線，希望能分流原本交七站1/3的負荷。==台北市公運處長 常華珍==除了對公車的 車流分散有幫助之外對整體的 忠孝西路上面的一個整體車流 也有紓解的功能但有業者私下透露，交六站有兩個車道匯入，卻只有一個車道出口，尖峰時段，一定嚴重塞車，耗資七千萬元打造的交六公車站，究竟能不能有效分流，紓緩周邊交通，下週上班日就能揭曉。記者 薛宜家 邱福財 台北報導