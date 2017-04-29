再赴白宮談投資案? 郭董:未來會宣布消息公視 (2017-04-29 00:00)
鴻海集團董事長郭台銘，接連兩天拜會「美國白宮」，對於是否有和美國總統川普會面，他三緘其口！至於日前川普表態，不再打電話給總統蔡英文，他也巧妙切割，強調他是「生意人」，不想捲進「政治紛爭」！
==鴻海董事長 郭台銘==
我們要美國製造 美國研發
還要 與美國合作
連續兩天造訪美國白宮，鴻海董事長郭台銘，面對外頭守候的記者，不再錯愕，這次有備而來，拿著新聞稿回應，說是過去這三個月來，鴻海集團已不斷和美方接觸，這次親自出馬，能加速在美投資案．
==鴻海董事長 郭台銘==
美國創新辦公室
希望我們加快腳步
在過去三個月裡 我來到這裡兩次
而且我們非常積極工作
對於投資案，郭董只願透露，已經和州政府在找地建廠，細節不願多說，但強調會在近期公布！然而，郭董早在今年一月，已透露會在美國賓州，砸七十億美金蓋夏普面板十代廠，外界都認為，郭董在美投資主力，就是高階大尺寸面板，不過，有學者認為，沒那麼單純，除了投資面板廠，重點是發展,砸重金收購的品牌、夏普．
==台經院電子產業分析師 曾俊洲==
面板 只是他其中的一部份
他主要還是做為這個
上下游垂直整合這一塊
物聯網的時代
也會用到很多終端的裝置
夏普的一些家電市場
他也想要在美國 做發展的話
其實面板廠就是一個
最主要的一個零組件
鴻海要在美投資布局，郭董這次還找來夏普社長戴正吳等人，一同前往白宮，大陣仗看得出有多重視！不過外界揣測，可能談的不只投資，甚至私下已見過美國總統川普。
==鴻海董事長 郭台銘 vs. 記者==
我不會說有或沒有
在我們選到合適地點後
白宮就會發表聲明
川普總統昨天說
他不會打電話給台灣總統
因為他不想煩惱
我們是商人
我們不想參與任何政治事務 好嗎
被問及政治議題，郭董急忙撇清，強調不涉政治，畢竟，為了美國投資案，可不想因為敏感的政治議題，節外生枝。
記者 黃立偉 張國樑 綜合報導
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