鴻海集團董事長郭台銘，接連兩天拜會「美國白宮」，對於是否有和美國總統川普會面，他三緘其口！至於日前川普表態，不再打電話給總統蔡英文，他也巧妙切割，強調他是「生意人」，不想捲進「政治紛爭」！



==鴻海董事長 郭台銘==

我們要美國製造 美國研發

還要 與美國合作



連續兩天造訪美國白宮，鴻海董事長郭台銘，面對外頭守候的記者，不再錯愕，這次有備而來，拿著新聞稿回應，說是過去這三個月來，鴻海集團已不斷和美方接觸，這次親自出馬，能加速在美投資案．



==鴻海董事長 郭台銘==

美國創新辦公室

希望我們加快腳步

在過去三個月裡 我來到這裡兩次

而且我們非常積極工作



對於投資案，郭董只願透露，已經和州政府在找地建廠，細節不願多說，但強調會在近期公布！然而，郭董早在今年一月，已透露會在美國賓州，砸七十億美金蓋夏普面板十代廠，外界都認為，郭董在美投資主力，就是高階大尺寸面板，不過，有學者認為，沒那麼單純，除了投資面板廠，重點是發展,砸重金收購的品牌、夏普．



==台經院電子產業分析師 曾俊洲==

面板 只是他其中的一部份

他主要還是做為這個

上下游垂直整合這一塊

物聯網的時代

也會用到很多終端的裝置

夏普的一些家電市場

他也想要在美國 做發展的話

其實面板廠就是一個

最主要的一個零組件



鴻海要在美投資布局，郭董這次還找來夏普社長戴正吳等人，一同前往白宮，大陣仗看得出有多重視！不過外界揣測，可能談的不只投資，甚至私下已見過美國總統川普。



==鴻海董事長 郭台銘 vs. 記者==

我不會說有或沒有

在我們選到合適地點後

白宮就會發表聲明

川普總統昨天說

他不會打電話給台灣總統

因為他不想煩惱

我們是商人

我們不想參與任何政治事務 好嗎



被問及政治議題，郭董急忙撇清，強調不涉政治，畢竟，為了美國投資案，可不想因為敏感的政治議題，節外生枝。



記者 黃立偉 張國樑 綜合報導