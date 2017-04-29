▲白爛貓夜市擺攤賣PIZZA？ 聯名T恤簽名會大膽表態。（圖／公關照片）

強調勇敢做自己、大膽表態的美式潮流品牌PLAYBOY與LINE全球貼圖排名第四的白爛貓合作再出擊，推出「PLAYBOY X 白爛貓嗆跩聯名T恤」，作者麻糬爸更現身台中大魯閣新時代參加本周六(29日)我的一日LAN LAN戀PLAY夜市簽名會，當天只要入手T恤的粉絲們就能獲得作者近距離簽名，同時在新時代1樓時代廣場還會開放白爛貓限定版夜市攤位，邀請大家一同大鬧夜市攤位闖通關！

嗆跩聯名T恤完全比照「舒壓衣」規格，一次推出「莎朗嘿唷」及「捨不得吃」兩款不同設計，無論你想模仿韓劇裡歐巴的暖男告白，還是想不計形象承認「對，我94吃貨安抓？！」的超狂態度，都可以透過T恤大膽表態，一解大家生活中總是受盡鳥氣的哀怨、達到療癒功效。

▲作者麻糬爸更現身台中大魯閣新時代參加本周六(29日)我的一日LAN LAN戀PLAY夜市簽名會。（圖／公關照片）

T恤還會裝入聯名限定的PIZZA盒包裝，限量價980元！PLAYBOY與麻糬爸希望當你一穿上嗆跩T恤也可以「抬頭挺胸、自信穿出每個人想表達的想法」，就是要大家繼續嗆出生活態度！「叭噗～」活動當天白爛貓還化身成PIZZA店店長推著餐車嗆跩叫賣，大家可以放膽來把白爛貓手上的PIZZA盒搶走吧！

▲T恤還會裝入聯名限定的PIZZA盒包裝，PLAYBOY與麻糬爸希望當你一穿上嗆跩T恤也可以「抬頭挺胸、自信穿出每個人想表達的想法」。（圖／公關照片）

PLAYBOY這次特別打造專屬白爛貓的限定版「夜市攤位」，超復古的釣瓶子、套圈圈、OX連線比賽等闖關攤位活動，還有特別為害羞人士量身打造的「爛情告白室」，相傳告白成功率高達100%！活動當天購買聯名T恤的消費者可獲得白爛貓限量聯名鉛筆及近距離與白爛貓「閃光和影」，還有機會與作者麻糬爸近距離親筆簽名(限額)。

▲當天只要入手T恤的粉絲們就能獲得作者近距離簽名，同時在新時代1樓時代廣場還會開放白爛貓限定版夜市攤位。（圖／公關照片）

4月29日當天在台中新時代1樓時代廣場完成攤位闖關活動，每攤即可獲得一枚白爛貓表情貼紙，集滿四枚到2樓PLAYBOY專門店即可兌換PLAYBOY X白爛貓聯名塗鴉本(限量300本)，當日於「大魯閣新時代playboy專門店」粉絲團按讚並上傳照片留言分享：「穿PLAYBOY X白爛貓嗆跩聯名T恤參加PLAY夜市簽名會！」即可獲得限量「白爛貓的水」(限量300名)。