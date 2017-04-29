（中央社記者張謙香港2017年4月29日電）港媒報導，北京中央政府駐香港聯絡辦公室法律部部長王振民今天說，如果香港的「一國兩制」走樣變形太厲害，「兩制」的安排就無法繼續。



官方香港電台報導，王振民在一項基本法研討會上，作了以上表示。



他說，如果只見「兩制」不見「一國」，甚至天天喊分裂，會將中國大陸迫到牆角，而如果「一國兩制」走樣變形太厲害，「兩制」的安排就無法繼續。



他又說，「一國兩制」一旦失敗，大陸損失的是面子，但香港損失將會是全部。