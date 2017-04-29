（中央社記者黃名璽台北2017年4月29日電）日本朝日新聞報導，壽險業者調查指出，夫妻每月可自由支配的零用錢都減少約9000日圓到1萬3000日圓（約新台幣2466元到3562元），推測可能是對未來景氣感到不安而不敢花錢。



報導表示，由日本明治安田生命保險所做調查指出，妻子每月零用錢減為1萬8424日圓（約新台幣5048元），是2007有這項調查以來最低的水準；丈夫每月零用錢為3萬1764日圓（約新台幣8703元）。



不過，夫妻雙方對零用錢的期望值分別為4萬5750日圓（約新台幣1萬2535元）、2萬8670日圓（約新台幣7855元），調查結果顯示，期望與現實有著1萬日圓以上的落差。



另外，今年首次調查家戶存款總額，50歲到70歲的家庭儲蓄都超過1000萬日圓（約新台幣274萬元）；但整體來看，有約2成家庭是完全沒有存款的。業者認為，如何增加高齡者購買慾望，將是能否活化個人消費的關鍵。



這項調查是以20歲到70歲的已婚男女為對象，利用網路進行，有效回答人數為1618人。