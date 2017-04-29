女星簡嫚書受時尚品牌之邀 擔任保護海洋活動台灣大使NOWnews今日新聞 (2017-04-29 21:00)
女星簡嫚書以清新的形象，受邀擔任「agnès b._TARA海洋探索展」台灣活動大使，為宣傳海洋保育的概念，她拍攝了兩支影片，希望藉由自身的力量，讓更多人關注TARA探險船與保護海洋的重要性。
女星簡嫚書說：「我自己其實就是蠻注重環保的人，所以很榮幸可以擔任台灣大使，真正深入瞭解以後，發現在TARA海洋考察計畫裡工作的人，所付出的心力跟時間，都很令人感動，這也是我從來沒有過的工作體驗，也希望藉由這次機會，可以讓更多的人，體會、瞭解，並且立刻付諸行動。」
時尚品牌agnès b.為響應TARA探險船此次來台，希望能對社會大眾進行教育與宣傳，讓更多人瞭解海洋對人類的重大影響，故舉辦TARA海洋探索展，4/23-5/31在華山文創園區展出，為了這次的展覽，agnès b.特別從法國TARA 總部空運以1/1000等比例打造模型船， 探險船歷年任務的說明與任務中的精彩過程與海洋探勘任務的珍貴畫面。
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