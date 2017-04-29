（中央社記者康世人新德里29日專電）根據市場調查機構Counterpoint Research最新報告，印度市場今年第1季智慧型手機年成長率達15%，韓國三星居首位，第2名到第5名由小米等中國大陸品牌攻占。



Counterpoint Research今天發表的報告顯示，印度市場今年1到3月智慧型手機銷售量達2900萬支，年成長率達15%。



根據報告，印度智慧型手機市場第1季的前5名依序是三星、中國大陸的小米、Vivo、OPPO和聯想（包括摩托羅拉品牌），印度本土品牌已被中國大陸品牌手機排擠到5名外。



在價格1萬5000盧比到2萬盧比（約合新台幣近7500元到1萬元）的中階智慧型手機，印度今年第1季的銷售成長更創下158%的新高，大部分銷售集中在三星及中國大陸品牌OPPO、Vivo、金立和摩托羅拉（Motorola）。



另一市調機構Canalys的報告說，三星仍維持在印度智慧型手機市場22%的市占率，但銷售量已從去年同期的620萬支下滑到今年第1季的600萬支。



Counterpoint Research的報告指出，小米第1季在印度市場占有率達13%，位居印度智慧型手機第2大品牌；Canalys的報告說，小米第1季在印度市場占有率達14%，市占率成長3%，逐步拉近與第1名的差距。



小米注重性價比的紅米系列智慧型手機在印度熱賣，Canalys市場分析師杜特（Ishan Dutt）表示，廢舊大鈔政策對小米並未發生衝擊，因為小米都採線上銷售，目標客層是年輕族群。



在三星去年發生手機電池爆炸事件進行回收後，盡速在印度推出新一代手機S7 Edge且進行降價，Counterpoint Reasrach指出，加上又推出C7 Pro，讓三星在印度市場第1季的3萬盧比（約合新台幣近1萬5000元）以上高階手機市場市占率從去年10到12月的31%提升到48%，取代蘋果成為印度高階智慧型手機冠軍。



蘋果在印度高階智慧型手機市場的市占率則從去年10月到12月的62%下跌到43%，變成第2名。



為爭奪市場，中國大陸品牌Vivo、OPPO和金立已從先前實體店大打廣告促銷，到現在也擴及網路線上銷售；小米和摩托羅拉則從線上銷售擴及到實體店銷售，擴大銷售覆蓋面，預料競爭將更加激烈。1060429