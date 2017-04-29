臉書股價飆新高 目標價上調中央社 (2017-04-29 17:49)
（中央社舊金山2017年4月28日綜合外電報導）由於多個管道調查消息指出，社群媒體巨擘臉書的數位行銷市場更加茁壯，尼達姆公司（Needham & Co.）今天調高臉書的目標價；臉書股價也在財報公布之前創下歷史新高。
「投資人商業日報」（Investor's Business Daily）報導，尼達姆分析師馬丁（Laura Martin）將臉書股票的目標價從150美元調高至165美元，並將股票評等維持在「買入」，表示臉書廣告市占率成長的速度「比我們先前認為的還快」。
臉書昨天股價上漲1.7%，來到150.25美元，創歷史新高。
臉書將於5月3日收盤後公布首季財報。分析師一致預期，臉書調整後每股將獲利1.12美元，較去年同期成長45%，營收也躍增45%，來到78億2000萬美元。（譯者：中央社周莉芳）
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