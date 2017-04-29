（中央社記者韓婷婷台北2017年4月29日電）隨著國際油價持續下跌，台塑石化宣布，自5月1日凌晨1時起，調降汽油批售價格每公升新台幣0.5元、柴油批售價格每公升也降0.5元，市場零售價格由加油站自行決定。



台塑石化加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升23.7元、95+無鉛汽油每公升25.1元、98無鉛汽油每公升27.2元、超級柴油每公升21元。



台塑石化表示，受到市場擔憂俄羅斯可能在石油輸出國組織(OPEC)減產協議到期後，增加原油產量，加上利比亞油田逐步恢復運作等因素影響，促使近期國際油價下跌。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，決定自106年5月1日凌晨1時開始，調降汽柴油批售價格。