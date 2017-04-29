陸版梁聖岳 陸女困懸崖靠吃蟲活下來中央社 (2017-04-29 16:57)
（中央社台北29日電）中國大陸1名女子日前赴湖南省張家界市武陵源區插旗裕村山上遊玩，卻不慎滾落，被困300公尺懸崖，靠著吃昆蟲、喝露水撐過半個月。她28日已獲救。
中國大陸廣州日報官方微博今天報導，當地村民14日曾發現這名女子在山上，但女子當時說在遊玩。這名村民28日民再次上山，才發現女子被困懸崖，因而立刻報警處理。
當地警方28日獲報後，前往營救。
當時這名女子被困在80度的懸崖斜坡上，落差近300公尺。女子所在位置是斜坡上一條長約7公尺的小道的盡頭，小道寬度不到20公分，再加上雨水導致地面非常濕滑，泥土鬆散，救援難度非常大。
女子說，這十幾天是靠著吃昆蟲、竹子，喝露水，才活了下來。1060429
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