陸網民戰南北！辯衛生紙丟馬桶或垃圾桶中央社 (2017-04-29 16:51)
（中央社台北29日電）環保署3月宣布推動衛生紙丟馬桶政策，當時引起台灣網友討論。這項話題最近延燒至中國大陸社群網站，爆發激烈論戰，更出現中國大陸「南北如廁文化」之爭。
中國大陸財新網微博28日晚間發布一則題為「衛生紙究竟該扔進紙簍（垃圾桶），還是抽水馬桶？」的文章，內容提及台灣3月中旬宣布新政策，推動衛生紙丟入馬桶，6月起公廁配套上路。衛生紙丟入馬桶後幾秒鐘便能化為絮狀，不會堵塞。
這篇文章引起大陸網民討論，其中有人留言提及「我是南方人，到了北方的城市，我才發現大家都把紙扔進垃圾桶，我們都是沖水沖掉的」更引發激烈爭辯。
有人為此留言質疑，南北方氣候環境不同，造成飲食差異沒錯，「但連扔個紙都能扯出南北之分，你的視野是多狹隘，還沒歧視！？」但也有人表示「作為一個廣州人，第一次聽（衛生紙）是扔垃圾桶的」。
另一方面，有大陸網友認為，衛生紙是否能丟入馬通，關鍵仍在紙質，不需要過度爭論；也有人表示，中國大陸的下水道排水系統並不完善，衛生紙不能像國外那樣往馬桶裡扔，「你家堵了那是你自己的事，整個下水系統堵了，那就是你在給大家找事！」1060429
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