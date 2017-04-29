陸外長邀聯合國秘書長參加一帶一路大會中央社 (2017-04-29 16:26)
（中央社台北29日電）中國大陸外交部長王毅於當地時間28日，在紐約出席聯合國安全理事會朝鮮半島核問題部長級公開會議期間，會見聯合國秘書長古特瑞斯，並邀請他參加大陸「一帶一路」國際合作高峰論壇。
新華社報導，王毅表示，歡迎古特瑞斯（Antonio Guterres）赴陸出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，中國也願以此為契機，加強與聯合國及各方在落實2030年永續發展議程、氣候變遷等領域的合作。
報導引述古特瑞斯表示，聯合國秘書處十分重視與中國的合作，中國提出的「一帶一路」倡議、建立亞洲基礎設施投資銀行等一系列建議措施，與落實2030年永續發展議程、氣候變遷協議高度契合。
古特瑞斯並表示，期待赴陸出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。
中國大陸「一帶一路（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）」國際合作高峰論壇預定5月14至15日在北京舉行。王毅日前曾在記者會中表示，目前有110國的官員等各界代表，共1200人與會。1060429
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
水玻璃 無線．水玻璃永久除濕袋．礦泉水 玻璃．水玻璃 除濕劑．水玻璃分離式．水玻璃 除濕機．水玻璃 除濕袋．水玻璃 除溼袋 110．gw 水玻璃 150G．水玻璃 E-333．水玻璃 除濕機 E-400．水玻璃 乾鞋機．水玻璃無線 除濕機．水玻璃 迷你除濕機．meiji 水玻璃無線．水玻璃 除濕．撥水玻璃．GW 水玻璃 除濕．GW 水玻璃 分離．GW 水玻璃分離式．水玻璃 ADE-335CA．GW 水玻璃 分離式．Kitty 水玻璃 無線．GW 水玻璃乾鞋機．水玻璃 除濕 250g．GW 水玻璃 除濕機．GW 水玻璃 漾彩．水玻璃 衣架．GW 水玻璃 無線．GW 無線式水玻璃
- ALDO 原色麂皮蝴蝶領結切口高跟短靴~尊爵黑色
- 【YOSHIKIN 具良治】日本 GLOBAL 氣孔切刀18CM(G-66)
- 【OMRON歐姆龍】體重體脂計(HBF-217-粉紅色)
- MONTAGUT-卡樂芙雨林-純棉-雙人四件式兩用被床包組
- 牛頓科學雜誌 (1年12期 + 1期) 贈 田記黑木耳桂圓養生露 (
- ASUS 華碩 R7240-2GD3-L 顯示卡
- 【acer】H236HL 23型 IPS Full HD 極窄邊框 螢幕
- Timberland 美式摩登風格時尚三眼運動腕錶-棕色-TBL.14400J
- 【LooCa】吸濕排汗11cm紓壓款記憶床墊-雙人(藍)
- 【CASIO】BABY-G 螢光霓虹懸浮時刻腕錶(BGA-160-1B)
女子37歲已生38個孩子 含4對3胞胎3對4胞胎【北京新浪網】
蔡當局回應「特朗普拒接電話」 台媒：臉很腫【北京新浪網】
菲律賓警方稱馬尼拉爆炸案與東盟峰會無關【北京新浪網】
「鬼探頭」事故接連發生，多是非機動車和行人的錯【北京新浪網】
《狐狸的夏天第二季》即將上演【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》