（中央社台北29日電）中國大陸外交部長王毅於當地時間28日，在紐約出席聯合國安全理事會朝鮮半島核問題部長級公開會議期間，會見聯合國秘書長古特瑞斯，並邀請他參加大陸「一帶一路」國際合作高峰論壇。



新華社報導，王毅表示，歡迎古特瑞斯（Antonio Guterres）赴陸出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，中國也願以此為契機，加強與聯合國及各方在落實2030年永續發展議程、氣候變遷等領域的合作。



報導引述古特瑞斯表示，聯合國秘書處十分重視與中國的合作，中國提出的「一帶一路」倡議、建立亞洲基礎設施投資銀行等一系列建議措施，與落實2030年永續發展議程、氣候變遷協議高度契合。



古特瑞斯並表示，期待赴陸出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。



中國大陸「一帶一路（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）」國際合作高峰論壇預定5月14至15日在北京舉行。王毅日前曾在記者會中表示，目前有110國的官員等各界代表，共1200人與會。1060429