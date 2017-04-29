（中央社記者張謙香港29日電）中國大陸國務院港澳事務辦公室前副主任徐澤今天說，香港主權問題不是一個可以討論的問題。



在一項紀念香港基本法頒布27週年的研討會上，現任中國大陸全國港澳研究會會長的徐澤作以上表示。



他引述已故中共領導人鄧小平的說話，「主權問題，不是一個可以討論的問題」，「切不要以為香港的事情全由香港人管，中央一些都不管就萬事大吉了，這是不行的，這種想法不實際。」



「因為如果中央把甚麼權力都放棄了，就可能出現一些混亂，損害香港的利益。如果九七年後，有人要把香港變成一個在民主幌子下，反對國家的基地，那就非干預不可。」



在同一場合上，北京中央駐港聯絡辦公室法律部部長王振民說，香港不能無視「一國」的存在，要誠心誠意接受「九七」後，香港已「永久回歸」大陸的現實。



香港行政長官梁振英在會上說，基本法規定香港50年不變，是指香港的資本主義制度和生活方式，並不是指大陸對香港的主權在50年後可以改變。



近年來，香港泛民主派的一些新成立政團顯然對「50年不變」有不同理解，並提出檢視香港50年後即2047年以後的前途問題。1060429