（中央社記者張謙香港29日電）北韓再次試射飛彈之際，中國大陸官媒環球時報28日旗幟鮮明地警告北韓（朝鮮），「朝鮮擁核嚴重違背中國國家利益」。



環球時報是中共黨媒人民日報旗下刊物。在北韓核問題日益緊張之際，它發表社評，表達北京方面至今對北韓核試的最強硬立場。



社評表示，如果平壤繼續展開核彈活動，大陸支持聯合國安理會通過更嚴厲制裁決議也將勢在必行。



社評指出，中國大陸與北韓關係已受到嚴重影響，自金正恩擔任北韓最高領導人以來，雙方從未有過元首會晤，兩國的外交管道雖然保持暢通，但雙方的戰略互信所剩無幾，溝通出現嚴重障礙。



社評表示，隨著朝鮮半島局勢進一步惡化，中國大陸與北韓關係很可能比現在變得更糟糕，平壤或許會點名公開抨擊北京，甚至採取某些不友好動作，中方對此應有所準備。



社評指出，中國大陸與北韓曾有「鮮血凝成的友誼」，它對應了上個世紀東北亞地緣政治的邏輯，也契合了當時兩國的國家利益。



但今天中國大陸與北韓關係首先應當是正常國家關係，它的前提必須是不違背中國的國家利益，不讓北京為平壤的極端政策埋單。



社評說：「朝鮮擁核嚴重違背中國國家利益，而且被安理會一致反對，平壤希望北京縱容它開展核導（核彈）活動，要求中國拒絕參加安理會制裁，這是中國絕不能同意的。」



社評並說：「如果朝核（北韓擁核）問題持續發酵，最終半島生戰難以避免。半島戰爭帶給中國的風險要比嚴厲制裁朝鮮所產生的麻煩嚴重得多，如果中國現在不下力氣，未來的選擇將更加艱難。」



社評說：「如果平壤將中朝矛盾推向進一步喪失理性的質變，那麼中國有足夠能力駕馭變局，維護中國的國家安全。」



與此同時，社評也指出，要明確告訴美國和南韓，中國不是「解決朝核問題的關鍵鑰匙」，也絕不會以它們的利益作為中國制定對北韓政策的出發點。



社評表示，北京希望幫著尋找各方利益和主張的最大公約數。如果失敗，朝鮮半島局勢最終走向攤牌，「中國既不怕朝鮮，也不怕美韓」。1060429