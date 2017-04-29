（中央社記者邱國強北京29日電）為因應「一帶一路」高峰論壇5月中旬將在北京舉行，北京市安監局28日宣布，全北京從5月1日至18日停止銷售散裝油，市內危險化學品的廠區及倉庫要封閉管理，嚴禁外人進入。



北京晨報報導，北京市安全生產監督管理局還表示，全市劇毒化學品和易爆危險化學品的生產、經營單位，上述期間要嚴格落實銷售記錄制度，如實記錄購買單位的名稱、地址、經辦人姓名、身份證號碼，以及購買化學品的種類、數量、用途等。



報導指出，上述期間，北京全市危險化學品生產廠區和儲存倉庫，要實施封閉管理，嚴格出入登記制度，嚴禁外界無關車輛、人員入廠入庫。



報導說，5月10日以前，北京市氯、氨生產及使用單位要對儲存使用場所的視頻監控、洩漏報警、噴灑、通風、吸收等裝置進，行一次全面檢查，確保各項安全防範措施落實到位。1060429