兵馬俑出土時顏色鮮艷中央社 (2017-04-29 12:30)
中國大陸新浪微博近日張貼了一些剛出土的兵馬俑彩照。這些兵馬俑顏色鮮艷，與平常看到的兵馬俑十分不同。（新浪微博照片）中央社記者張謙香港傳真 106年4月29日
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