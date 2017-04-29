北韓試射飛彈 陸邊民：該吃該喝不耽誤中央社 (2017-04-29 12:05)
（中央社記者邱國強北京29日電）北韓今晨再度試射飛彈，但與北韓一江之隔的中國大陸吉林省長白朝鮮族自治縣民眾不但都表示「沒影響，不關心」，還有人說「該吃吃，該喝喝，不耽誤」，毫無緊張氣氛。
環球網報導，位在鴨綠江邊的長白朝鮮族自治縣，用肉眼就可在江畔清楚地看到對岸北韓的景象。然而，即使北韓清晨試射飛彈，當地一些居民仍坐在鴨綠江邊上的觀光亭裡聊天，還有一些居民在江邊釣魚。
報導指出，面對北韓再度試射飛彈，受訪的長白縣居民都表示，「沒影響，不關心」。
報導說，長白縣境內最近幾天都在降雨，28日甚至降下大雨，但今天卻陽光普照，許多當地居民都到戶外活動，露天菜市場的人潮不少，一些居民更計劃帶孩子出去玩。
在長白縣一處距鴨綠江邊不到10公尺處的廣場上，，很多人都是全家出動前往遊玩。
長白縣街上，嗅不出任何緊張氣氛。當地一名便利商店員工表示，今天天氣好，人們都出來玩了，「該吃吃，該喝喝，不耽誤」。1060429
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