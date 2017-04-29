（中央社記者張謙香港29日電）在中國大陸國防部日前證實共軍18個集團軍組建成13個集團軍後，新的第71集團軍軍長身分揭曉，他是原38軍軍長王印芳。



觀察者今天報導，大陸中央電視台昨天播放的節目「陸軍第71集團軍在重塑轉型過程中把練兵備戰放在首位」，王印芳首次以第71集團軍軍長身分露面。



據報導，王印芳，男，少將軍銜，曾長期服役於北京軍區，歷任河北秦皇島軍分區參謀長、司令員，北京衛戍區某師師長，第38集團軍參謀長。



2014年12月，他晉升少將，後來擔任38集團軍軍長，現任第71集團軍軍長。



中共解放軍從原有的18個集團軍組建成13個集團軍，意味著集團軍領軍人數將會相應減少。1060429