（中央社記者邱國強北京29日電）中國大陸外交部長王毅美東時間28日向日本外相岸田文雄說，一段時間以來，日本在雙邊、多邊領域，在涉及中國大陸「核心利益問題」上，採取了不少「消極舉措和挑釁行為」。



中新社這則報導並未提到岸田文雄如何回應王毅上述指責。但根據報導，岸田仍表示，日本願與中國大陸不斷改善關係，擴大兩國關係積極面，妥善管控分歧。



報導指出，王毅與岸田文雄均在紐約出席聯合國討論朝鮮半島核問題的安理會部長級會議，兩人在會面時作上述表示。



雙方還就北韓擁核問題進行交流，但報導並未提到任何與這一議題有關的交流內容。



王毅說，一段時間以來，日本在雙邊、多邊領域，在涉及中國大陸「核心利益問題上」，採取了不少「消極舉措和挑釁行為」，損害本就脆弱的改善關係態勢。



他表示，中日關係「不能任由某些勢力予以破壞」。日本應從長遠角度看待兩國關係，與中國大陸相向而行，推動經濟、民間、青年、文化交流，多做一些「有利於恢復信任的實實在在事情」。



根據報導，岸田文雄表示，日本願與中國大陸不斷改善關係，擴大兩國關係積極面，妥善管控分歧。日本致力於維護好兩國老一輩建立的日中友好關係，不贊同兩國衝突對抗。願與中國大陸加強高層交往，推動經濟領域合作。1060429