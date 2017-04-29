（中央社記者邱國強北京29日電）中國大陸央視報導，迫於國際社會壓力，北韓今天清晨試射的飛彈，選擇朝本國的內陸地區發射。至於動機，可能是為了抗議聯合國安理會正舉行的朝鮮半島核問題會議。



根據外電報導，北韓在台北時間今天清晨4時33分左右，從平安南道北倉機場一帶向北發射1枚彈道飛彈，但升空後數秒即發生爆炸，由此判斷試射失敗。而韓美聯合參謀本部還在分析飛彈型號和發射距離。



中國大陸中央電視台則報導，根據分析，北韓這次試射彈道飛彈，可能是針對聯合國安理會28日召開的朝鮮半島核問題會議，表達抗議。



報導指出，迫於國際社會壓力，北韓此次試射飛彈，選擇向本國內陸地區發射。



聯合國28日召開討論朝鮮半島核問題的安理會部長級會議，包括中國大陸外交部長王毅、美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）、日本外務大臣岸田文雄等人均有參加。



王毅在會中說，朝鮮半島問題如果得不到有效管控，擦槍走火，局勢「很可能急轉直下，不可收拾」，有關各方應儘快使朝鮮半島局勢降溫。1060429