（中央社記者張謙香港29日電）中國大陸外交部長王毅日前在紐約會見了美國前國務卿季辛吉。季辛吉表示，美中雙方雖在一些領域存在分歧或競爭，但完全可以成為合作夥伴。



根據大陸外交部網站今天公布，王毅是於27日（美國時間）會晤了季辛吉（Henry Kissinger）。



根據公布，王毅向季辛吉說，大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）不久前在海湖俱樂部舉行歷史性會晤，為中美關係作出規劃，指明方向，實現了中美關係在新起點上良好開端。



他說，中美應致力於增進互信，在廣泛議題上開展合作，做互利共贏的長久夥伴，共同維護世界和平與穩定。



季辛吉說，他接觸過的美方各界人士和各國領導人都對中美元首海湖俱樂部的會晤感到滿意，認為這是一次十分成功的會晤，氣氛友好，雙方在許多問題上的看法十分契合。



他說，美中作為兩個大國雖然在一些領域存在分歧或競爭，但兩國完全可以成為合作夥伴，實現共同繁榮，這需要雙方都拿出智慧和行動。



公布指出，雙方並就朝鮮半島局勢等共同關心的問題進行交流。1060429