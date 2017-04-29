（中央社台北29日電）中國大陸外交部長王毅28日出席聯合國會議期間會見美國國務卿提勒森，雙方認為朝鮮半島緊張局勢升級，聯合國安理會有必要及時開會。但北韓不久後便試射一枚彈道飛彈，挑釁意味濃厚。



中新社報導，王毅美東時間28日在紐約出席聯合國安全理事會朝鮮半島核問題部長級公開會議，並在會議期間會見提勒森（Rex Tillerson）。



王毅與提勒森認為，面對朝鮮半島緊張局勢升級，聯合國安理會召開部長級公開會是必要和及時的。



據報導，各方均認同當前朝鮮半島局勢構成挑戰，重申實現無核化的目標，承諾將更加嚴格執行聯合國安理會決議，同時堅持「以和平手段通過對話協商解決問題」，盡快緩解朝鮮半島當前的緊張局勢。



儘管北京敦促以和平對話解決朝鮮半島問題，但面對北韓近期接連試射飛彈，提勒森在這場聯合國會議上警告，因應北韓未來挑釁的一切選項都不排除，如有必要，以軍事行動反制的意願將支撐外交和金融手段。



韓聯社報導，北韓29日清晨5時30分左右，從平安南道北倉地區朝東北方向發射一枚飛彈，升空不久後爆炸。分析認為，在聯合國開會商討對策之際，北韓此舉意在對國際社會「武力示威」。



另一方面，新華社報導，王毅28日也在紐約應約會見日本外務大臣岸田文雄，雙方就北韓核問題進行交流，但報導未詳述相關內容。1060429