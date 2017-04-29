（中央社記者邱國強北京29日電）中國大陸外交部長王毅美東時間28日在聯合國會議上說，朝鮮半島問題如果得不到有效管控，擦槍走火，局勢「很可能急轉直下，不可收拾」，有關各方應儘快使朝鮮半島局勢降溫。



但王毅也藉機聲稱，中國大陸堅決反對美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），此舉「嚴重損害中國和本地區其他國家的戰略安全，同時也衝擊各方在朝鮮半島問題上的信任與合作」。



新華社報導，王毅在美東時間28日出席聯合國討論朝鮮半島核問題的安理會部長級會議，並發表題為「堅持實現無核化目標 維護半島和平與穩定」的發言時，作上述表示。



王毅說，朝鮮半島局勢近來持續緊張升級。如果朝鮮半島問題得不到有效管控，發生擦槍走火，局勢「很可能急轉直下，不可收拾」。



他表示，對於朝鮮半島核問題，中國大陸立場十分明確，就是「堅持無核化的既定目標」及「堅持對話談判的解決道路」。其中，中國大陸堅決反對北韓研發及擁有核武，堅定執行安理會有關決議，並敦促北韓停止核彈開發，重回無核化承諾，履行無核化義務。



王毅指出，「武力解決不了分歧，反而會造成更大災難，對話談判是唯一出路，也是各方明智選擇。」



他說，中國大陸認為，目前有兩件事是當務之急。一是儘快使朝鮮半島局勢降溫，因為當地局勢已「十分嚴峻」；二是各方應全面理解和完整執行安理會涉北韓決議。1060429