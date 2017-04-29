來源：北京晨報

北京晨報訊（記者 鄒樂）北京市紀委市監察委近日下發通知，全市各級紀檢監察組織將於4月底和「五一」、端午節期間，重點對全市各級黨政機關、人民團體、國有企事業單位及高校的廣大黨員幹部，特別是領導幹部遵守中央八項規定精神和市委實施意見的情況，是否存在「四風」問題及其他違規違紀行為開展監督檢查。

通知進一步明確，將對「借節日走訪或以工作彙報名義用公款送禮、宴請；違規參加同鄉會、校友會、戰友會；以各種聯誼活動名義用公款請客送禮；以各種名義違反規定濫發津貼、補貼、獎金、實物；用公款購買、發放、贈送禮品和購物卡；接受管理和服務對象或與行使職權有關係的單位和個人的現金、有價證券、支付憑證、貴重物品；公車私用或『私車公養』；借各種名義組織和參與用公款支付的旅遊度假和高消費健身、娛樂等活動；違規出入私人會所；大操大辦婚喪喜慶等事宜藉機斂財和其他違規違紀行為」進行嚴查。

市紀委市監察委將與市監察委特約監察員一道，對各地區各部門進行抽查。各區紀委區監察委、各派出機構也將結合自身實際，組織專門力量，全面開展監督檢查。

此次檢查將採取明察與暗訪相結合的方式，重點圍繞「飯店、高檔餐飲場所、各機關單位食堂、郊區農家樂公款吃喝情況；禮品、水果、粽子等節禮銷售量大的商場、超市、經銷部的銷售票據及京東網、噹噹網等電子商務後台系統數據的公款消費情況；節假日期間有關單位公車封存情況」等內容開展。市紀委市監察委將根據抽查內容，進行宣傳報導，形成有力震懾。

市紀委市監察委將進一步創新監督方式，通過手機「一鍵拍」、微信平台等新媒體，認真受理廣大群眾、社會各界及新聞媒體的信訪舉報，多種渠道收集問題線索，形成強有力的「監督合力」。

市紀委市監察委要求，各單位要牢固樹立監督沒有禁區、沒有例外的意識，切實履行監督責任，堅持不懈嚴抓「四風」問題，把作風建設抓出成效。對監督檢查中發現的問題線索，堅持深挖快查，在追究直接責任人責任的同時，對落實黨風廉政建設主體責任和監督責任不力的黨委（黨組）和紀委（紀檢組）進行嚴肅問責。

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北京通報十起問責典型案例

北京晨報訊（記者 鄒樂）市紀委官網昨天通報了十起問責典型案例。

其中，西城區環保局黨組書記、局長章衛，局原黨組成員、紀檢組組長汪傑等人因單位多人違紀違法問題被問責。

順義區城管執法局黨委書記韓靜因單位多人違反中央八項規定精神問題被問責。

市水務局城市河湖管理處黨委書記齊彥林，黨委副書記、主任李運來因單位多人違反中央八項規定精神問題被問責。

朝陽區小紅門地區工委（鄉黨委）書記李賀清因發生村集體幹部及包村幹部公款國內旅遊問題被問責。

石景山區衛生計生委黨委副書記、主任葛強，紀委原書記朱昌領，紀委原書記張明華因本系統多人違紀違法問題被問責。

朝陽區地稅局原副局長安增運因分管單位多人違紀違法問題被問責。

房山區周口店鎮原副鎮長王擁軍、河北鎮原副鎮長趙振宇、竇店鎮原副鎮長李超、青龍湖鎮原副鎮長隗永龍因在減煤換煤工作中監管不力被問責。

海淀區環衛中心黨委書記楊奮翮、主任鄭秀山因六里屯填埋場垃圾滲瀝液發生直接傾倒被問責。

丰台區馬家堡街道嘉園一里社區黨委原書記張麗娟因社區違規設立並使用賬外資金被問責。

通州區馬駒橋鎮農業發展辦公室原主任李艷海因失職失責被問責。