全球最大規模的移動互聯網行業盛會GMIC（全球移動互聯網大會）28日進入第二天，探討泛娛樂發展趨勢的全球未來娛樂峰會成為了重頭戲之一。盛大遊戲CEO謝斐在演講中提出，未來整個泛娛樂產業鏈都將演變成一個有機體，遊戲可能會成為這個有機體的心臟。產業所有的參與者，都應該以開放的心態，去探索一種互融互通的創新合作模式。

下一個20年屬於泛娛樂時代？

據公開數據顯示，盛大遊戲在凈利潤方面已經躋身國內遊戲公司前三，僅次於騰訊與網易。盛大遊戲CEO謝斐首先介紹了遊戲市場的發展現狀，作為泛娛樂產業最年輕也是發展最快的行業，目前國內遊戲市場的規模近1500億人民幣，已經是國內電影市場的3.3倍。

這個體量讓中國穩居全球遊戲市場第一的同時，也帶動著全球遊戲市場快速增長。有機構預測，今年全球遊戲市場的營收規模將達到7000多億元，在全球範圍內實現對電影市場的超越。謝斐以App Annie最新發佈的蘋果收入榜為例，3月全球最賺錢的十款遊戲中有一半是國產手游，其中就包括盛大遊戲和騰訊合作的《龍之谷手游》，這款遊戲在三月份上線后取得了全球收入第三、下載第二名的成績。

同時，由於遊戲和電影等其他行業在整個泛娛樂體系下共融共生，遊戲的迅速發展也給電影市場帶來了新的機遇。因此謝斐預測，如果過去的20年屬於互聯網時代，那麼下一個20年可能屬於泛娛樂時代。有資料顯示，去年國內泛娛樂產業整體規模大概在5200億，比2015年同比增長近兩成，今年這個規模將突破6000億。

所有的泛娛樂產業鏈都將演變成一個有機體

基於目前泛娛樂產業的發展趨勢，謝斐表示，未來整個泛娛樂產業鏈都將演變成一個有機體，遊戲憑藉極強的變現能力，以及向娛樂產業中其他行業延展的外延性比較高，可能會成為這個有機體的心臟。

事實上，這種趨勢在國外已經越來越明顯。很多遊戲、影視公司通過業務拓展，逐漸向更完整的互動娛樂平台化方向發展。以遊戲改編電影為例，除了去年上映取得近28億元全球票房的《魔獸》，今年就有《刺客信條》《生化危機:終章》等又一批作品誕生。

這些作品的共性之一，就是不管其全球表現如何，國內票房一般都會貢獻相當大比重的收入。以上文提到的《魔獸》為例，在28億全球票房中，有近九成的票房收入都來自北美市場以外的其他地區，其中中國觀眾就貢獻了近15億，超過了票房收入的一半。

究其原因，一個是中國人口的紅利，天然擁有大量的遊戲玩家；二是泛娛樂生態體系下的雙向反哺，電影和遊戲互相開拓了各自領域的用戶，這些都為票房提供了堅實保障。這就說明，雖然國內泛娛樂起步較晚，但是市場空間和前景是其他國家及地區難以比擬的。

「天?工?開?悟」：打開虛擬世界到現實世界的鑰匙

謝斐在演講中指出，目前國內的泛娛樂產業發展仍存在一些問題。例如，為了追求經濟上的快速變現，在做核心產品的泛娛樂拓展時，只進行簡單授權，從而使衍生作品不能真正觸及IP的內核，造成IP短時間內被過渡消耗。

事實上，在泛娛樂產業相互融合的過程中，最重要的是通過不同的泛娛樂表現形式為IP增值，讓這些IP的生命周期變長，「做遊戲，就要做好玩的遊戲；做電影，就要拍好看的電影」。因此，產業各方需要沉下心來，去打造一把打開虛擬世界到現實世界的鑰匙，促進泛娛樂產業的發展。這把鑰匙就是各行業之間彼此尊重、彼此了解學習，實現真正意義上的互融互通。

GMIC 2017的主題「天?工?開?悟」，從某種意義上說就是這把打開虛擬世界到現實世界的鑰匙。謝斐最後將其總結為，「天，就是努力抓住今天面臨的這個前所未有的歷史時機；工，要求我們具有更多的工匠精神；開，就是保持一種開放的心態，真正做到你中有我、我中有你；悟，就是給大眾傳遞好的作品或思想。」